Átutazott a hobbifotós Győrön, és olyan fotókat lőtt unalmában, hogy leesett az állunk – XXL galéria

– A nővéremék Kapuváron élnek, hozzájuk utaztam. Közben megálltam Győrben és ott töltöttem fél napot. Kihasználtam a reggeli fényeket – osztotta meg a képsorozat kulisszatitkait Simon István, a dunaújvárosi hobbifotós. – Sok helyen látni Győrben lenyűgöző modern és régi épületeket, de az egyszerű épületekben és felfedezhetünk szépséget és érdekességet.

Fotó: STHEPENOMIS

