Felismeri az épületrészleteket?

24 perce

Átutazott a hobbifotós Győrön, és olyan fotókat lőtt unalmában, hogy leesett az állunk – XXL galéria

Címkék#galéria#képsorozat#hobbifotós

Simon István Dunaújvárosban él, családját látogatta meg Kapuváron, amikor átutazott a városunkon. Lenyűgöző fotókat készített abból a perspektívából, ahogy egy nem idevalósi látja Győrt. Megosztotta olvasóinkkal a különleges képsorozatot.

Pardavi Mariann

– A nővéremék Kapuváron élnek, hozzájuk utaztam. Közben megálltam Győrben és ott töltöttem fél napot. Kihasználtam a reggeli fényeket – osztotta meg a képsorozat kulisszatitkait Simon István, a dunaújvárosi hobbifotós. – Sok helyen látni Győrben lenyűgöző modern és régi épületeket, de az egyszerű épületekben és felfedezhetünk szépséget és érdekességet.

Győr
A dunaújvárosi hobbifotós zseniális képeket készített Győrről átutazóban. További képekért görgessen!
Fotó: STHEPENOMIS

Kattintson a képre és lapozza végig István különleges képeit Győrről!

Átutazott a hobbifotós Győrön, és olyan fotókat lőtt unalmában, hogy leesett az állunk

Fotók: Simon István


 

 

