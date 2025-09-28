24 perce
Átutazott a hobbifotós Győrön, és olyan fotókat lőtt unalmában, hogy leesett az állunk – XXL galéria
Simon István Dunaújvárosban él, családját látogatta meg Kapuváron, amikor átutazott a városunkon. Lenyűgöző fotókat készített abból a perspektívából, ahogy egy nem idevalósi látja Győrt. Megosztotta olvasóinkkal a különleges képsorozatot.
– A nővéremék Kapuváron élnek, hozzájuk utaztam. Közben megálltam Győrben és ott töltöttem fél napot. Kihasználtam a reggeli fényeket – osztotta meg a képsorozat kulisszatitkait Simon István, a dunaújvárosi hobbifotós. – Sok helyen látni Győrben lenyűgöző modern és régi épületeket, de az egyszerű épületekben és felfedezhetünk szépséget és érdekességet.
Kattintson a képre és lapozza végig István különleges képeit Győrről!
Átutazott a hobbifotós Győrön, és olyan fotókat lőtt unalmában, hogy leesett az állunkFotók: Simon István