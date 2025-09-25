Miért feszítettek a győri belvárosi ovi kerítésére gyerekrajzokat? Ezért! - fotók

Első alkalommal rendeztek szabadtéri kiállítást a „Csallóközi színes ceruzák” nemzetközi képzőművészeti verseny díjnyertes alkotásaiból Győrben. A gyerekrajzokat a belvárosi Bisinger Óvoda kerítésére feszítették ki, a Tarcsay és a Schwarzenberg utca sarkán. A szakmai zsűri 2 237 pályamunka közül 223 alkotást ajánlott a kiállításra, amelyek egy része látható a Bisinger Óvoda kerítésén.

Gyerekrajzok a Bisinger Óvoda kerítésén. További képekért görgessen lejjebb!

Fotó: Csapó Balázs

A kiállítás a Dunaszerdahelyen működő Csallóközi Művelődési Központ és a győri önkormányzat támogatásával valósult meg.

A gyerekek mivel rajzolnak jól? A szívükkel

– emelte ki az esemény ünnepélyes megnyitóján Pollreisz Balázs polgármesteri biztos, aki hozzátette, a világ minden részéről érkeztek alkotások. – Maradjatok mosolygósak! – biztatta az óvodásokat.

Varga Viktor, a Csallóközi Művelődési Központ igazgatója hozzátette, jövőre is várják a győri ovisok alkotásait.

