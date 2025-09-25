szeptember 25., csütörtök

Csallóközi színes ceruzák

4 órája

Miért feszítettek a győri belvárosi ovi kerítésére gyerekrajzokat? Ezért! - fotók

Címkék#ovi#Bisinger Óvoda#Csallóközi Művelődési Központ

Önnek is feltűntek a győri ovi kerítésére feszített csodaszép rajzok? Cikkünkből kiderül, miért tették ki őket a Bisinger Óvoda kerítésére. Sok fotót mutatunk a bájos gyerekrajzokról.

Pardavi Mariann

Első alkalommal rendeztek szabadtéri kiállítást a „Csallóközi színes ceruzák” nemzetközi képzőművészeti verseny díjnyertes alkotásaiból Győrben. A gyerekrajzokat a belvárosi Bisinger Óvoda kerítésére feszítették ki, a Tarcsay és a Schwarzenberg utca sarkán. A szakmai zsűri 2 237 pályamunka közül 223 alkotást ajánlott a kiállításra, amelyek egy része látható a Bisinger Óvoda kerítésén.

gyerekrajz, bisinger óvoda, pollreisz balázs, csallóközi színes ceruzák
Gyerekrajzok a Bisinger Óvoda kerítésén. További képekért görgessen lejjebb!
Fotó: Csapó Balázs

A kiállítás a Dunaszerdahelyen működő Csallóközi Művelődési Központ és a győri önkormányzat támogatásával valósult meg.  

A gyerekek mivel rajzolnak jól? A szívükkel

– emelte ki az esemény ünnepélyes megnyitóján Pollreisz Balázs polgármesteri biztos, aki hozzátette, a világ minden részéről érkeztek alkotások. – Maradjatok mosolygósak! – biztatta az óvodásokat.

Varga Viktor, a Csallóközi Művelődési Központ igazgatója hozzátette, jövőre is várják a győri ovisok alkotásait. 

Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs fotós galériáját a gyerekrajzokról! Önnek melyik a kedvence?

A nemzetközi verseny díjnyertes alkotásai a győri ovi kerítésén

Fotók: Csapó Balázs

Kedvet kapott alkotni? Így rajzoljon félelmetes cápát, kattintson!

 

 

