Miért feszítettek a győri belvárosi ovi kerítésére gyerekrajzokat? Ezért! - fotók
Önnek is feltűntek a győri ovi kerítésére feszített csodaszép rajzok? Cikkünkből kiderül, miért tették ki őket a Bisinger Óvoda kerítésére. Sok fotót mutatunk a bájos gyerekrajzokról.
Első alkalommal rendeztek szabadtéri kiállítást a „Csallóközi színes ceruzák” nemzetközi képzőművészeti verseny díjnyertes alkotásaiból Győrben. A gyerekrajzokat a belvárosi Bisinger Óvoda kerítésére feszítették ki, a Tarcsay és a Schwarzenberg utca sarkán. A szakmai zsűri 2 237 pályamunka közül 223 alkotást ajánlott a kiállításra, amelyek egy része látható a Bisinger Óvoda kerítésén.
A kiállítás a Dunaszerdahelyen működő Csallóközi Művelődési Központ és a győri önkormányzat támogatásával valósult meg.
A gyerekek mivel rajzolnak jól? A szívükkel
– emelte ki az esemény ünnepélyes megnyitóján Pollreisz Balázs polgármesteri biztos, aki hozzátette, a világ minden részéről érkeztek alkotások. – Maradjatok mosolygósak! – biztatta az óvodásokat.
Varga Viktor, a Csallóközi Művelődési Központ igazgatója hozzátette, jövőre is várják a győri ovisok alkotásait.
A nemzetközi verseny díjnyertes alkotásai a győri ovi kerítésénFotók: Csapó Balázs
