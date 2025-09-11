szeptember 11., csütörtök

Új évad Sopronban

1 órája

Fiatal rendezők, kortárs magyar darabok és ősbemutatók a soproni teátrum új évadában

Ünnepélyes társulati üléssel indította 2025/2026-os évadát a Soproni Petőfi Színház, amely idén a Határtalanság évada címet viseli. A szezon nem csupán sokszínű előadásokat ígér, hanem a színház jövőjét is formálja.

Varga Henrietta

A társulat az idei évadban is nyit a fiatal rendezők és színészhallgatók felé, friss hangokat és új látásmódot engedve a színpadra. 

évad
Évadnyitó társulati ülést tartott a Soproni Petőfi Sándor színház. Fotó: Rombai Péter

Évadnyitó Sopronban

Az évadnyitón jelen volt Farkas Ciprián polgármester, aki a színházat a város „lelki főterének” nevezte. Hangsúlyozta: Sopron kulturális élete elképzelhetetlen a Petőfi Színház nélkül, hiszen minden előadás hozzájárul ahhoz, hogy a közösség gazdagabbá váljon.

Fotó: Rombai Péter

Barcza Attila országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a Soproni Petőfi Színház és a Fertőrákosi Barlangszínház együttesen egész évben minőségi kulturális élményt biztosít a soproniaknak és a városba érkezőknek. Stöckert Tamás önkormányzati képviselő pedig rövid beszédében szintén a színház közösségépítő szerepét emelte ki.

A Határtalanság évadának egyik legfontosabb sajátossága, hogy a megszokott művészek mellett három fiatal rendező is bemutatkozik, továbbá színészhallgatók kapnak lehetőséget a közönség előtti megmérettetésre. Ez nemcsak szakmai kísérlet, hanem tudatos nyitás a jövő felé: a színház olyan alkotókat kíván megszólítani, akik új lendületet adhatnak a társulat munkájának.

Fotó: Rombai Péter

A repertoár különlegesnek ígérkezik: négy darab kortárs, magyar szerző tollából született, köztük kettő olyan, amelyet most először állítanak színpadra, így két ősbemutatót is láthat a közönség. A kortárs irodalom és a friss színházi nyelv így egyaránt teret kap Sopronban, ami a közönségnek is új élményeket ígér.

Kiss József igazgató szerint a választott évadcím szimbolikus üzenetet hordoz:

- A Határtalanság évadában mindenki a saját határaival szembesül, feszegeti vagy át is lépi azokat. Mi azt szeretnénk, hogy közönségünk részese legyen ennek az izgalmas utazásnak. A Soproni Petőfi Színház a bátorság színháza, ahogyan Sopron is a hűség városa.

A Határtalanság évada egyszerre ígér mélyebb tartalmakat és könnyed szórakozást. Az új rendezők és színészhallgatók lendülete, a kortárs szerzők friss történetei, valamint a két helyszínen – a Soproni Petőfi Színházban és a Fertőrákosi Barlangszínházban – zajló gazdag programsorozat együttesen teszik különlegessé a 2025/2026-os évadot.

Fotó: Rombai Péter

A soproni közönség tehát egy olyan színházi kalandra készülhet, amely valóban határok nélkül szólítja meg a nézőket – és amelyben mindenki megtalálhatja a maga élményét, a könnyed kikapcsolódástól a mély, gondolatébresztő pillanatokig.

