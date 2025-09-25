2 órája
Ősz, a kreativitás ünnepe: 10 nap a művészet jegyében Sopronban
Van egy hét, amikor Sopron utcái, terei és különleges helyszínei megtelnek inspirációval, alkotásokkal, formákkal és történetekkel. Ez a Sopron Design Week, amely szeptember 26. és október 5. között immár tizedik alkalommal ad találkozót művészetnek, kreatíviparnak és designnak.
- Változatos, színes programok
- Inspiráló előadások és podcastok
A programsorozat a Budapest Design Week régiós eseményeként indult, de ma már önálló karakterrel, helyi kötődéssel és sokszínű kínálattal várja a közönséget. Idén a Fluid Boundaries („Határtalan határok”) tematika áll a középpontban, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a design minden területet átsző, és sokszor ott van jelen, ahol nem is gondolnánk. Sopron pedig különösen hangsúlyosan mutatja be azokat az alkotókat, akik innen indultak, és mára nemcsak itthon, hanem a világban is ismertté váltak.
Design Week tizedszer
- Nagy büszkeség számunkra, hogy Budapest mellett egyedül Sopronban valósulhatott meg folyamatosan, tíz éven át ez a rendezvény – mondják a szervezők, Käesz Judit és Rokob Csaba.
- Az egyik legnagyobb örömünk, hogy Sopronhoz kötődő tervezők és alkotók idén is megmutatják magukat. A formabontó kiállításban például olyan nevekkel találkozhatunk, akik országos és nemzetközi szinten is elismertek. Nagyon várjuk, hogy Benes Anita, a Daalarna tulajdonosa végre Sopronban is bemutassa menyasszonyi ruháit, amelyek már számtalan arát tettek boldoggá világszerte, de helyben most először láthatjuk őket - mondta Judit.
- Építészet nélkül nincs designhét, és ezért óriási megtiszteltetés, hogy elfogadta a meghívásunkat Zoboki Gábor, Ybl- és Kossuth-díjas építész. Ő nemcsak épületeket tervez, hanem víziót ad arról, hogyan élhetünk együtt a tereinkkel.
- A vasárnapi megnyitó előadása a Ligneumban inspiráló lesz mindazoknak, akik kicsit más szemmel szeretnének ránézni a világra. Sopron designerei, tervezői mindig kiemelt szerepet kapnak, a Sixay Furniture, Edőcs Márta üvegművész, Daalarna - Benes Anita, Mandragora, Slang Slang és a többi tervező szombaton a Munkácsy teremben nyíló kiállításán testközelből élhetjük át, hogyan születnek meg ezek az alkotások. Nagyon izgalmas látni, amikor a design nem csak egy kiállított tárgy, hanem egy folyamat, aminek mi magunk is részesei lehetünk - sorolta a további programokat Csaba.
A kávé szerelmeseinek is tartogatunk meglepetést: a Ligneumban filmvetítéssel és beszélgetéssel várjuk az érdeklődőket, ahol a kávé kultúrájáról, történetéről és designhoz kötődő eszközeiről tudhatunk meg többet. Ez egy olyan program, ahol garantáltan mindenki új szemmel tekint majd a reggeli csészéjére.
A Kultúrpresszóban olyan kiállításon is részt vehetnek az érdeklődők - két fotóművész Krasznai János és Zsigmond Gábor workshopján - amely visszarepít bennünket Sopron múltjába. Tiefbrunner Sándor 19. századi fotóműtermének örökségét fedezhetjük fel sztereoképeken keresztül. Ez nemcsak helytörténeti érdekesség, hanem egy olyan vizuális élmény, amit ma is frissnek és különlegesnek érzünk.
Az igazán látványos, közösségi élmények sem maradnak el, hiszen október 3-án a Múzeumnegyedbe, a nemrég új dizájnt kapott Renault 5-ös modell kiállítása igazi kuriózum lesz. Ráadásul Göbölyös Zsolt, a The Zone podcast ismert arca avat be bennünket abba, miért vált ez az autó ikonikus designtermékké. És mivel Sopronban a bor is mindig fontos szerepet játszik, így a rendezvényeinken a Steigler pince borait kóstolhatják a Kovászüzem pékáruí kíséretében. Az Etyeki Kúria soproni borászata egy különleges estével készül a Ligneumban ahol a borokat zenével párosítja: minden tételhez egy-egy dallam társul. Így kóstolni nemcsak az ízlelésről, hanem a hangulatokról is szól majd.
- A design üzleti és kulturális oldala sem maradhat ki: nagy várakozással készülünk a Concord Podcast élő felvételére, ahol a Hermès francia luxusmárka hat generáción átívelő történetét ismerhetjük meg. Ez egy igazi csemege mindazoknak, akiket érdekel, hogyan épül fel egy brand a legmagasabb szinten. A közönségkedvenc workshopok közül is hozunk Sopronba: a Slang Slang és a Vengrue, Exxistere vászontáska-készítő programja Budapesten már hatalmas sikert aratott, most pedig a soproniak is kipróbálhatják. Hazavinni egy saját készítésű darabot: ez mindig óriási élmény - fűzte hozzá Judit.
- Nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy minden évben be tudunk mutatni új soproni projekteket. Idén a Darazsak Sportakadémia új kampuszát ismerhetik meg a látogatók, még megnyitása előtt. A vezetett bejáráson az építész és az akadémia vezetői mesélnek arról, hogyan segíti a design és az építészet a jövő sportolóinak fejlődését.
A Sopron Design Week tehát ezúttal is gazdag színes programokban. Akik ellátogatnak a helyszínekre, megtapasztalhatják, mennyire sokszínű és élő a város kreatív világa. A legtöbb program ráadásul teljesen ingyenes, így bárki részese lehet az élménynek. A teljes programot a https://designhetsopron.hu/ találják.
A megnyitó szeptember 27-én, szombaton 17 órakor lesz a Munkácsy-teremben, ahonnan tíz napnyi inspiráció, találkozás és felfedezés veszi kezdetét.