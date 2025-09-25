Ősz, a kreativitás ünnepe: 10 nap a művészet jegyében Sopronban

Változatos, színes programok

Inspiráló előadások és podcastok

A programsorozat a Budapest Design Week régiós eseményeként indult, de ma már önálló karakterrel, helyi kötődéssel és sokszínű kínálattal várja a közönséget. Idén a Fluid Boundaries („Határtalan határok”) tematika áll a középpontban, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a design minden területet átsző, és sokszor ott van jelen, ahol nem is gondolnánk. Sopron pedig különösen hangsúlyosan mutatja be azokat az alkotókat, akik innen indultak, és mára nemcsak itthon, hanem a világban is ismertté váltak.

Design Weeken a Sixay Furniture design is megjelenik Fotó: Sixay Furniture

Design Week tizedszer

- Nagy büszkeség számunkra, hogy Budapest mellett egyedül Sopronban valósulhatott meg folyamatosan, tíz éven át ez a rendezvény – mondják a szervezők, Käesz Judit és Rokob Csaba.

- Az egyik legnagyobb örömünk, hogy Sopronhoz kötődő tervezők és alkotók idén is megmutatják magukat. A formabontó kiállításban például olyan nevekkel találkozhatunk, akik országos és nemzetközi szinten is elismertek. Nagyon várjuk, hogy Benes Anita, a Daalarna tulajdonosa végre Sopronban is bemutassa menyasszonyi ruháit, amelyek már számtalan arát tettek boldoggá világszerte, de helyben most először láthatjuk őket - mondta Judit.

- Építészet nélkül nincs designhét, és ezért óriási megtiszteltetés, hogy elfogadta a meghívásunkat Zoboki Gábor, Ybl- és Kossuth-díjas építész. Ő nemcsak épületeket tervez, hanem víziót ad arról, hogyan élhetünk együtt a tereinkkel.

Zoboki Gábor, Ybl- és Kossuth-díjas építész Fotó: Zoboki Gábor

- A vasárnapi megnyitó előadása a Ligneumban inspiráló lesz mindazoknak, akik kicsit más szemmel szeretnének ránézni a világra. Sopron designerei, tervezői mindig kiemelt szerepet kapnak, a Sixay Furniture, Edőcs Márta üvegművész, Daalarna - Benes Anita, Mandragora, Slang Slang és a többi tervező szombaton a Munkácsy teremben nyíló kiállításán testközelből élhetjük át, hogyan születnek meg ezek az alkotások. Nagyon izgalmas látni, amikor a design nem csak egy kiállított tárgy, hanem egy folyamat, aminek mi magunk is részesei lehetünk - sorolta a további programokat Csaba.