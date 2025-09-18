Ázsiai siker
4 órája
Teltház és tapsvihar Dél-Koreában - Győri Balett ismét lenyűgözte a közönséget
Szombaton indult Ázsiába, újabb turnéra a világjáró győri társulat. A Győri Balett ismét meghívást kapott, ezúttal Dél-Korea felé vették az irányt. Vastaps és ováció fogadta az együttest.
Szeptember 17-én egy különleges esttel lépett fel a Győri Balett társulata, a SIDance Festivalon a dél-koreai MutDance, a szöuli Liszt Intézet és a fesztivál meghívására a Daehakro Arts Theatre-ben. Az est első részében az együttes Velekei László Romance című koreográfiáját mutatta be, második felvonásként pedig a MutDance táncművészeivel közösen Kim Jung-a Mirror című alkotását láthatta a közönség.
