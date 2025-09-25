Pénteken nyílik a képzőművész kiállítása Győrben

Győri alkotó új tárlata. Csurák Erzsébet rendszeresen kiállít, munkái megtalálhatók nemzetközi és hazai köz és magángyűjteményekben, tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. A kiállítás ingyenesen megtekinthető október 17-ig, hétköznapokon 13-16 óráig. Az ettől eltérő időpontban előzetes bejelentkezés alapján látogatható.

Csurák Erzsébet győri művész kiállítása.

Csurák Erzsébet győri művész kiállítása

A kiállításon látható művek egy törékeny határvonalon mozognak, a rend és a káosz között labirintusban egyensúlyozva. Az alkotások figurális formákat idéznek, mégis elkerülik a konkrét ábrázolást, mintha a valóság és misztikum kettős világából születnének. Az illúzió itt nem csupán megkísértés, hanem a valóság egyik dimenziója, ahol a formák és a disszonancia együtt élnek és folyamatosan alakítják, formálják egymást. A művek nem csak vizuális élményt kínálnak, hanem egy filozófiai utazásra is invitálnak, arra, hogy elgondolkodjunk: hol húzódik a határ a valóság és virtuális világ, a stabilitás és a bizonytalanság között!

Csurák Erzsébet győri művész kiállítása várja az érdeklődőket.

- Képi világom és kifejezésmódom alapján nem vagyok besorolható a jelen kor egyetlen jellegzetes művészeti áramlatába sem. Igyekszem a rám jellemző „selyem úton” haladni és a legszemélyesebb módon reflektálni a világ dolgaira - nyilatkozta Csurák Erzsébet győri képzőművész. - Úgy gondolom, olyan- alapvetően- ösztönös alkotó vagyok, aki felhasználja az évek múltán személyiségére rárakódott sokféle érzékelést és azt sajáttá vált személyiségjegyekkel, kifejezésmóddal, technikával elegyítve alkalmazza képein. Selyemre festett munkáimhoz sokféle technikát használok és ötvözök, szívesen kombinálom az általam készített merített papírral, Számomra a motívumkeresésnél, a kifejezőerő megtalálásánál fontos a műalkotások mérete, ezért jellemzően nagy méretekben gondolkodom.