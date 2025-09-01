Tizenöt éve szórakoztatja a gyerekeket Győr Balázs bácsija – Így emlékszik a kezdetekre

"Tizenöt éve vagyok nektek Balázs bácsi, Kikásbalázs, Balázs bohóc, Balabá, Oszkár, Oszi, Svihák úr, de sokan hívtok csak úgy, hogy hé, bohóc!" – kezdte visszaemlékezését Bors Balázs, aki Svihák Oszkárként, a győri női kosárlabdacsapat meccseire járóknak Tomként is ismert.

Balázs bácsi és Botond sok évvel az első találkozásuk után.

Első napjáról a játszóházban így emlékezett vissza Balázs bácsi: "2010. szeptember 1., 9 óra 55 perc. Lent várom az áruház (Kika – a szerk.) előtt a nyitást. Természetesen öltönyben, nyakkendőben. Kölyökfejemmel azt hittem, majd lesz valami hivatalos átadás a bútoráruház vezérkara és közöttem. De semmi. Előre kinyitották nekem a zárat, és elölhagyták a seprűt. Ücsörögtem tíz percet vigyorogva a székemen, nézegettem körbe, örültem magamnak, és persze ezerrel tervezgettem. Az ücsörgést megtörte a késztetés, hogy kipróbáljam az ugrálót. Ahogy voltam, ingben, nyakkendőben bemásztam. Fel a fél emeletre, le a csúszdán. Át a labda medencén, kipaszíroztam magam a kis szűk ajtón, feltápászkodtam, irány fel az emeletre. Mint egy gyerek, aki először jár játszóházban. (Ez mondjuk igaz is volt). Fenn óriás LEGO-kockák, elkezdtem felépíteni őket szín szerint, szépen kötésben, mint egy ügyes óvodás. Épphogy nem brümmögtem és játszottam el a daru tolatós, sípoló hangját, de már láttam magam, ahogy lerombolom. Hirtelen neszre lettem figyelmes. Odakaptam a fejem a bejárat felé. Ott az áruház teljes vezérkara. Vagy 10–12 teljesen komoly ember. Igazgatók, helyettesek, németek, magyarok, minden, ami kell. Néznek rám, én kínomban vigyorgok, valamit halkan súgnak egymásnak, hirtelen azt sem tudtam, mit csináljak. Lemásztam lassan, pironkodva. Odaálltam a vezérkar elé, lentről felfelé somolyogva néztem őket. A legnagyobb darab rám nézett, nyújtotta a kezét, bemutatkozott és hozzáfűzte, mintegy fog hegyről: "Most már tudom, hogy jó kezekben lesz a hely." Így végül jól jöttem ki belőle, de klasszikus Balabá-sztori volt, és lett belőle tíz masszív év a játszóházban veletek. Nagyon sok emlék szakad fel hirtelen. Jó lesz a ma este, hagyom hogy uralkodjon rajtam ez most, olyan jó. Tizenöt év. Köszönök mindent!"