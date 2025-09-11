Retro Balambér-show - A tehetségbemutató visszatér

A legutolsó Balambér-show óta eltelt több mint 25 év. A tehetségbemutató akkori gyermekszereplői zömmel anyukák és apukák, akik minden bizonnyal a gyermekeikkel együtt vesznek majd részt a retro programon.

Imre Andrea, a Balambér-show ötletgazdája.

A Balambér-show indulása

- A Balambér egy gyermekműsor volt 1996-ban a Rádió Sopronban, fejtörőkkel, találós kérdésekkel, nyereményekkel. A gyerekek betelefonáltak, és nem csak játszottak, hanem a bátrabbak elmondták, hogy éppen mi történik velük, milyen különórákra és foglalkozásokra járnak, mi a hobbijuk. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy a rádióműsorból létre lehetne hozni egy színpadi produkciót, ezáltal még nagyobb lehetőséget kapnának a gyerekek. 1997-ben a KAS-Színház adott otthon a műsornak, később pedig a GYIK - mesélt a Balambér-show indulásáról Imre Andrea ötletgazda, aki korábban Sopronban dolgozott újságíróként és rádiós műsorvezetőként.

- A Balambér-show az első olyan műsor volt Sopronban, ahol gyerekek adtak műsort gyerekeknek. A jelentkezők lehettek vers- és prózamondók, énekesek, táncosok, sportolók, gyűjthettek különlegességeket, lehettek különlegesek, szerepelhettek egyénileg, vagy csoportosan. A műsorban mindig megünnepeltük azoknak a gyerekeknek a születésnapját, akik abban a hónapban születtek. Az Állatok Világnapján örökbe fogadtunk két elefántot, és olyan hírességeket tudtunk meghívni az eseményre, mint St. Martin szaxofonművészt, vagy az Irigy Hónaljmirigyet. Vendégül láttunk IFOR katonákat, a Nemzetközi Rendőrszövetség, az I.P.A. osztrák rendőreit, akik civilként megalapították a City Cops együttest, és humoros dalokkal és jelenetekkel mutatták be a gyerekeknek, hogyan fogják el a bűnözőket - idézte fel a régi emlékeket Andrea, aki már jó pár éve Budapesten él, de időről, időre hazalátogat. Mint elárulta, már régóta foglalkoztatja a retro Balambér megszervezésének gondolata.

Korabeli felvételen Imre Andrea és a Balambér indulót éneklő. Bakos Piroska.

- Ebben minden bizonnyal az is szerepet játszott, hogy amikor Sopronba jöttem, ismeretlenek számtalanszor megkérdezték tőlem: ugye a Balambér-showból ismerhetem? Természetesen ez örömmel tölt el, mindig szívesen gondolok vissza azokra az időkre. Egyelőre egy műsort tervezünk. Meghívtam olyan személyeket, akik akkor gyerekként léptek fel, ma pedig már felnőttek. Minden résztvevővel egy rövid interjú is készül - mondta nagy izgalommal Imre Andrea, aki Gaál Tóth Andrással közösen vezeti majd a vasárnap délutáni műsort.