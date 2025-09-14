2 órája
Aranydiplomás lett a győri Jászai-díjas színművész
Megható pillanatoknak lehettek tanúi mindazok akik részt vettek az SZFE tanévnyitóján. Hagyományokhoz híven idén is a tanévnyitón vehették át díszoklevelüket azok a művészek, akik 50, 60 vagy 65 éve szerezték diplomájukat. Köztük a győri színház Jászai-díjas színművésze is.
Az idei ünnepség azonban még különlegesebb volt: az SZFE 160. jubileumi tanévében 45 művész kapott arany-, gyémánt- vagy vasoklevelet. Közülük 21-en személyesen is elmentek az Urániába, hogy átvegyék díszdiplomájukat. Többen újra találkozhattak egykori osztályfőnökükkel, Szinetár Miklóssal, aki szintén részt vett a rendezvényen és örömmel köszöntötte régi diákjait.
A művészek között köszöntötték Maszlay Istvánt is, a győri társulat tagját, akivel legközelebb a Mona - avagy az utolsó kiskocsma Győrasszonyfán című előadás alkalmával találkozhat a közönség.