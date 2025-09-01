Elképesztő mondattal zavarta el zenetanára Ákost – 8+1 érdekesség a győri nyárzáró sztárfellépőjéről

Zuhogó esőben is megtelt szombaton este a Dunakapu tér Győrben, ahol a Győri Bornapok eseményeként nyárzáró kétórás koncertet adott Ákos. Ennek apropóján forgattuk ki az internetet a négy sarkából és gyűjtöttünk össze olyan érdekességeket, amikről leesett az állunk.

Hauber Zsolt, Menczel Gábor és Kovács Ákos – a Bonanza Banzai tagjai 1989-ben.

Fotó: Képszám: 213799 / Forrás: Urbán Tamás / Fortepan

Érdekességek Ákosról, az utolsó igazán szívmelengető:

Négyéves koráig nem beszélt. A szüleivel egy buszmegállóban állt, amikor először megszólalt: „Nem jön az a rohadt busz.” Hatévesen már verseket írt. Anó néni, a Vándor Sándor Zeneiskola tanára két év után eltanácsolta a hegedűtanulástól. Azt mondta: „Ákos, a zene és te két külön világ.” A katonaság alatt unaloműzésként zenekarneveket talált ki. Zenekarának neve, amellyel berobbant a zenei életbe, a Bonanza Banzai is egy szombathelyi őrtoronyban született. Ikon című lemezét otthon készítette, a dalokat a stúdióként funkcionáló gardróbban énekelte fel. A „Keresem az utam” című dalára több rádiós szakember azt mondta: „Jó, jó, de nem lesz sláger.” Ez lett az egyik legkedveltebb dala. Ő fordította és ő is énekelte fel Phil Collins dalait, amelyeket a Tarzan című Disney-rajzfilmhez írtak. 2002-ben a Parlamentben vette át a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét. Éppen interjút adott az esemény után, amikor párja megkocogtatta a vállát, hogy indulniuk kéne. „Drágám, látod, hogy dolgom van” – felelte, mire Krisztina csak annyit mondott: „Az lehet, de szülünk.” A tolófájások az Országház lépcsőjén érték a kismamát, pár órával később pedig, már a kórházban, megérkezett második gyermekük, Anna. Számos tehetségkutatóba hívták zsűrizni, de mindig nemet mondott, mert nem ért egyet a műsorok szellemiségével

+1 Egy fotót mindenhova magával hord a pénztárcájában: ezen az édesanyja és az újszülött Ákoska látható.

A fent említett Disney-sláger Ákos torkából: