Vándor székely kiállítás Cirákon, a régi iskolában

A Ciráki Civilek Egyesülete a Nyugatmagyarországért Alapítvány és a helyi önkormányzat szervezésében a Töltsük meg Cirákot! Töltsük meg kultúrával programsorozat részeként bemutatja a Vándor székely című néprajzi kiállítást, Bálinth Zoltán erdélyi néprajzi gyűjteményéből. A tárlat a ciráki régi iskola nagytermében látható szeptember 7-ig, munkanapokon délelőtt kilenc órától délután háromig.