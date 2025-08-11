augusztus 11., hétfő

Vándor székely kiállítás Cirákon, a régi iskolában

A Vándor székely kiállítás Cirákra érkezett. A régi iskolában látható a tárlat.

Kisalföld.hu
Vándor székely kiállítás Cirákon, a régi iskolában

A Ciráki Civilek Egyesülete a Nyugatmagyarországért Alapítvány és a helyi önkormányzat szervezésében a Töltsük meg Cirákot! Töltsük meg kultúrával programsorozat részeként bemutatja a Vándor székely című néprajzi kiállítást, Bálinth Zoltán erdélyi néprajzi gyűjteményéből. A tárlat a ciráki régi iskola nagytermében látható szeptember 7-ig, munkanapokon délelőtt kilenc órától délután háromig.

 

