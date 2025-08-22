Megy a buli
1 órája
A győri RockMilady nyitotta a sitkei rockfesztivált, holnap jön a Lord a soproni Pohl Mihállyal
A győri RockMilady lépett fel először. A sitkei rockfesztiválon többek között a Lord is színpadra áll a soproni Pohl Mihállyal.
Az idei már a 37. sitkei rockfesztivál. Az első fellépő a győri RockMilady, aki fergeteges bulival indította az eseményt.
Mint arról korábban már beszámoltunk, a fesztiválon a Lord is zenél. A soproni Pohl Mihállyal felálló banda szombaton 21.20.kor kezdi a koncertjét.
Sitkei rockfesztivál
A teljes programot itt találja.
RockMiladyről több cikket is talál oldalunkon, míg Pohl Mihályról a közelmúltban betegsége miatt írtunk.
