A győri RockMilady nyitotta a sitkei rockfesztivált, holnap jön a Lord a soproni Pohl Mihállyal

Az idei már a 37. sitkei rockfesztivál. Az első fellépő a győri RockMilady, aki fergeteges bulival indította az eseményt.

A sitkei rockfesztivál a győri RockMilady koncertjével kezdődott.

Fotó: Facebook

Mint arról korábban már beszámoltunk, a fesztiválon a Lord is zenél. A soproni Pohl Mihállyal felálló banda szombaton 21.20.kor kezdi a koncertjét.

Sitkei rockfesztivál

A teljes programot itt találja.

RockMiladyről több cikket is talál oldalunkon, míg Pohl Mihályról a közelmúltban betegsége miatt írtunk.