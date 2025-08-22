augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

19°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megy a buli

1 órája

A győri RockMilady nyitotta a sitkei rockfesztivált, holnap jön a Lord a soproni Pohl Mihállyal

Címkék#Sitkei#győri rockmilady#rockfesztivált#Pohl Mihály

A győri RockMilady lépett fel először. A sitkei rockfesztiválon többek között a Lord is színpadra áll a soproni Pohl Mihállyal.

Kisalföld.hu

Az idei már a 37. sitkei rockfesztivál. Az első fellépő a győri RockMilady, aki fergeteges bulival indította az eseményt.

sitkei rockfesztivál
A sitkei rockfesztivál a győri RockMilady koncertjével kezdődott.
Fotó: Facebook

Mint arról korábban már beszámoltunk, a fesztiválon a Lord is zenél. A soproni Pohl Mihállyal felálló banda szombaton 21.20.kor kezdi a koncertjét.

Sitkei rockfesztivál

A teljes programot itt találja.

RockMiladyről több cikket is talál oldalunkon, míg Pohl Mihályról a közelmúltban betegsége miatt írtunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu