A Pannon Ifjúsági Zenekar ingyenes koncertet ad Sopronban

A népzenétől a klasszikusokig ívelő programban horvát, ukrán és szlovák népdalok mellett Brahms és Bartók magyar, illetve román táncai, valamint Pejačević, Muszorgszkij, Liszt, Schubert és Haydn szerzeményei csendülnek fel a Pannon Ifjúsági Zenekar előadásában.

A Pannon Ifjúsági Zenekar.

A műsorban az ismertebb szerzemények mellett – mint Brahms Magyar táncok vagy Liszt Szerelmi álmok című művei – olyan ritkán hallható, izgalmas darabok is felcsendülnek, mint a magyar-horvát származású Dora Pejačević zongoraművész, hegedűművész, zeneszerző Canzonettája, vagy Haydn ambiciózus „Fifth” vonósnégyese, melyben az Esterházyak zeneszerzője és karnagya szokatlan, játékossággal és szenvedéllyel teli zenei formákat és újításokat valósított meg.

A Pannon Ifjúsági Zenekar több nemzet muzsikusaiból alakult

Az öt nemzet muzsikusaiból alakult kisebb kamarazenei formációkban a Pannon Ifjúsági Zenekar fiatal énekes és hangszeres tehetségei mutatkoznak be, az általuk előadott dallamok pedig változatos zenei impulzusokkal varázsolják el a közönséget, megmutatva, hogy a zene milyen sokszínű forrásokból táplálkozik és miként kapcsol össze korszakokat, kultúrákat és nemzeteket. Éppen úgy, ahogy maga a Pannon Ifjúsági Zenekar is, amely több nemzet fiatal muzsikusaiból alakult Burgenlandban, 2015-ben Andreas Richter kezdeményezésére. Az „ARTist & interCULTURAL Development Program” keretében a Katarina Budimaier vezette projektcsapat „ÖSSZHANG – Az európai ifjúsági zenekar békeprojektje” név alatt segíti a résztvevőket művészeti-zenei továbbfejlődésükben, kulturális önazonosságuk és személyiségük kiteljesedésében.

A koncert művészeti vezetője Marija Lalović.

Az együttest és a koncertet támogató Esterházy Magyarország Alapítvány régóta kiemelt feladatának tekinti olyan fiatal művészek és együttesek támogatását, akik a műfaj nagyköveteiként járulnak hozzá Európa és a világ zenei kultúrájának gazdagításához, illetve a zenén keresztül az országokat összekötő kulturális kapcsolatok elmélyítéséhez.

Az esti koncert művészeti vezetője Marija Lalović, moderátorai Tésik László és Balázs Gréta lesznek.