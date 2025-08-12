37 perce
Művészek találkoztak Ravazdon, Lengyelországban újra alkothattak
Ez év nyarán immár hatodik alkalommal találkoztak művészek a Ravazdi Művésztelep alkalmából. Az alkotást lengyel művésztelepen folytatták.
A Ravazdi Művésztelep ötletadó-szervezői Borbély Károly festőművész és Borbély Máté szobrászművész, apa és fia. A Sokorói-dombság csodás völgyében fekvő település évtizedek óta otthona a Borbély családnak. Az ötlet mellé ált a község önkormányzata, sponzorok, az Art World Hungary Egyesület és a Magyar Művészeti Akadémia Győri Regionális Munkacsoportja. Ebben az évben első alkalommal érkeztek művészek Lengyelországból, köszönhetően az Art World Hungary Egyesület közel egy évtizedes kapcsolatának a Krakkói Képző- és Tervezőművészek Szövetségével és a fél évtizedes együttműködésének az Olkuszi Kortárs Képzőművészei Galériával.
A művésztelep mesésen alakult
Mint Juhász Kristóf mesemondó írta a művésztelep kapcsán:
Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy Ravazdi Művésztelep. Itt aztán a népek művészkedtek, festettek, írtak, meg szobortak, ahogy a csövön kifér. Egyszer aztán észrevette az egyik, hogy rengeteg érdekes dolog van itt Ravazdon, amit mind érdemes megfesteni, megírni, s megszoborni. Kezdődött ez a dolog Szent Villebalddal, Ravazd védőszentjével, akiről azóta számtalan mese, legenda, és kép született. És folytatódott Ravazd sok más valós, illetve képzeletbeli lakójával, akikkel a táborlakó művészek a valóságban vagy a képzeletükben találkoztak. Hisz minden meseismerő ember tudja: a mese bármikor valósággá válhat, és bármikor mesévé lehet a valóság.
Állítottunk már ki tavaly képeket, szobrokat, meséltünk és daloltunk már a Szent Márton templom előtti téren a falu népének és minden vendégünknek őszinte örömére. Célunk és hitvallásunk: tehetségünket annak a kisközösségnek szolgálatába állítani, ahol éppen vagyunk. Most Ravazdon vagyunk. Nem először, s reményeink szerint nem is utoljára. Koncepciónk és küldetésünk hát a találkozás az itt élők történeteivel, élményeivel, világlátásával. Küldetésünk e találkozások művészi megfogalmazása szövegben, képben, plasztikában. Reményünk minél több emberrel találkozni a fentiek jegyében.
Mesék, képek, szobrok születnek az itteni történetekből, az itt élők életéből úgy, ahogyan mi látjuk. Tükröt tartunk a minket vendégül látó valóságnak. És minden hálánk mellett sem szégyelljük azt, ha e tükör olykor görbe. Hát ilyen ez a művészet!
Mindenesetre: köszönjük Istennek, hogy itt lehetünk.
Az idei művésztelep résztvevői voltak:
- Borbély Károly festő,
- Borbély Máté szobrász, kultúrszervező,
- Nemes László festő,
- Szilágyi Jéger Teréz festő, tanár,
- Herkli Mátyás Barnabás grafikus,
- Borbély-Mandl Mónika ékszertervező,
- Juhász Gergő Balázs grafikus,
- Juhász Kristóf író, mesemondó,
- Szabó Béla fotóművész,
- Lengyelországból érkezett: Daniel Karłowicz festő,
- Ewa Karłowicz festő és
- Stanislaw Stach festő.
Lengyelországban újra együtt alkothattak
Alig, hogy bezárt Ravazdon a találkozó, az Art World Hungary Egyesületének tagjaiból meghívott alkotók újabb művésztelepen vehettek rész most már Lengyelországban, tudtuk meg Szabó Béla fotóművésztől. Július végén nyitotta meg kapuit a XXI. „Ezüst város” Nemzetközi Művésztelep Olkuszban. A Krakkótól alig 50 km-re lévő kisváros a középkorban a Lengyel Királyság legjelentősebb ezüstbánya vidéke volt. Vertek itt ezüst trojakot Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király részére 1585-ben. A művésztelepre érkeztek résztvevők a lengyel művészeken kívül, Olaszországból, Romániából, Grúziából, Örményországból, Ukrajnából, Fehéroroszországból, Szlovéniából és Győrből: Borbély Károly festőművész, Szabó Béla fotóművész, Varga György fotóművész és Rovács Jolanta az egyesület elnöke, összesen 23 alkotó. A tíz napos program lehetőséget teremtett a résztvevőknek, hogy kapcsolatokat építsenek, megismerjék egymás művészetét és inspirálódjanak a környék és Krakkó megismerésével.
A győri alkotók ellátogattak Katowice-Murcki templomába, ahol Borbély Károly festőművész Szent Lászlót ábrázoló oltárképe található. Ezzel emlékezve azokra a magyar katonákra, akik a városban harc nélkül megadták magukat a Vörös Hadseregnek 1945 januárjában. Néhány nap múlva a 29 katonát kivégezték. Murcki lakói temették el őket, ma magyar és lengyel nyelvű síremlék őrzi emléküket az erdőben.
Az Art World Hungary Egyesület vezetése találkozott a Krakkói Képző- és Tervezőművészek Szövetségének vezetésével is. A következő évben ünneplik kapcsolatuk egy évtizedes történetét. Ebből az alkalomból megbeszélték a győri és a krakkói kiállítások terveit. Az Olkuszi Galériával a kapcsolatuk 2026-ban 5 éves múltra fog visszatekinteni. Ezen alkalomból a galéria gyűjteményéből egy válogatás bemutatását tervezik Győrben.
2025. augusztus 22-én nyílik meg Szabó Béla és Varga György fotóművészek tárlata az GSW BWA Olkusz Galériában Lengyelországban.