Művészek találkoztak Ravazdon, Lengyelországban újra alkothattak

Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy Ravazdi Művésztelep. Itt aztán a népek művészkedtek, festettek, írtak, meg szobortak, ahogy a csövön kifér. Egyszer aztán észrevette az egyik, hogy rengeteg érdekes dolog van itt Ravazdon, amit mind érdemes megfesteni, megírni, s megszoborni. Kezdődött ez a dolog Szent Villebalddal, Ravazd védőszentjével, akiről azóta számtalan mese, legenda, és kép született. És folytatódott Ravazd sok más valós, illetve képzeletbeli lakójával, akikkel a táborlakó művészek a valóságban vagy a képzeletükben találkoztak. Hisz minden meseismerő ember tudja: a mese bármikor valósággá válhat, és bármikor mesévé lehet a valóság.

Állítottunk már ki tavaly képeket, szobrokat, meséltünk és daloltunk már a Szent Márton templom előtti téren a falu népének és minden vendégünknek őszinte örömére. Célunk és hitvallásunk: tehetségünket annak a kisközösségnek szolgálatába állítani, ahol éppen vagyunk. Most Ravazdon vagyunk. Nem először, s reményeink szerint nem is utoljára. Koncepciónk és küldetésünk hát a találkozás az itt élők történeteivel, élményeivel, világlátásával. Küldetésünk e találkozások művészi megfogalmazása szövegben, képben, plasztikában. Reményünk minél több emberrel találkozni a fentiek jegyében.

Mesék, képek, szobrok születnek az itteni történetekből, az itt élők életéből úgy, ahogyan mi látjuk. Tükröt tartunk a minket vendégül látó valóságnak. És minden hálánk mellett sem szégyelljük azt, ha e tükör olykor görbe. Hát ilyen ez a művészet!

Mindenesetre: köszönjük Istennek, hogy itt lehetünk.