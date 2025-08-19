Megnyílt Győrben a 43. Sajtófotó Kiállítás - galériák

A polgármester és a kurátor is felidézte a fotográfia kezdetét valamint a sajtószabadság évtizedekkel ezelőtti és mai helyzetét. Bánkuti András kiemelte azt is, hogy épp a megnyitó napján ünnepeljük a fotográfia világnapját. Több mint 7000 fotográfiát, közel 300 fotográfus küldött be a pályázatra, melynek díjazott alkotásait láthatják az érdeklődők szeptember 20-ig, az egykori Megyeháza téren.

