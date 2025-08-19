46 perce
Megnyílt Győrben a 43. Sajtófotó Kiállítás - galériák
Győri állomásához érkezett kedden este a 43. Magyar Sajtófotó kiállítás Győrben a Kolozsváry Ernő téren. A MÚOSZ és a győri önkormányzat által szervezett kiállítás szeptember 20-ig látható.
A Magyar Sajtófotó kiállítás győri megnyitó ünnepségén köszöntőt mondott Pintér Bence polgármester, majd a kiállítást megnyitotta és tárlatvezetést tartott Bánkuti András, a MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztályának elnöke. Számtalanszor fotózta a Győri Balettet, alkotásaiból könyv is készült, sőt a társulat 30 jubileumára a három évtized képeiből készült kiállítása a több nagydíjjal elismert fotográfusnak.
Megnyílt Győrben a 43. Sajtófotó Kiállítás /Fotók: Molcsányi Máté/Fotók: Molcsányi Máté
A polgármester és a kurátor is felidézte a fotográfia kezdetét valamint a sajtószabadság évtizedekkel ezelőtti és mai helyzetét. Bánkuti András kiemelte azt is, hogy épp a megnyitó napján ünnepeljük a fotográfia világnapját. Több mint 7000 fotográfiát, közel 300 fotográfus küldött be a pályázatra, melynek díjazott alkotásait láthatják az érdeklődők szeptember 20-ig, az egykori Megyeháza téren.
Megnyílt Győrben a 43. Sajtófotó Kiállítás /Fotók: Csapó Balázs/Fotók: Csapó Balázs