A Lord felszántotta a színpadot Sitkén

"A Lord felszántja a színpadot" – írták a Sitkei Rockfesztivál szervezői a közösségi oldalukon.

A Lord koncertjén is óriási volt a tömeg.

Fotó: Sitkei rockfesztivál Facebook

A népszerű eseményen számos rockkoncerten csápolhatott a közönség. A győri RockMilady kezdte a fellépések sorát, a Lord – a soproni Pohl Mihály énekessel – főműsoridőben lépett színpadra.

Szombaton a kápolnakoncertek egyik kitalálójára, a 2020 novemberében elhunyt Balázs Fecóra emlékeztek a szervezők.

Így zenélt a Lord