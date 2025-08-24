augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

14°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rockfesztivál

1 órája

A Lord felszántotta a színpadot Sitkén

Címkék#RockMilady#Sitkei Rockfesztivál#Lord

Véget ért a 37. Sitkei Rockfesztivál. Szombat este a Lord is színpadon volt.

Kisalföld.hu

"A Lord felszántja a színpadot" – írták a Sitkei Rockfesztivál szervezői a közösségi oldalukon.

Lord Sitke
A Lord koncertjén is óriási volt a tömeg.
Fotó: Sitkei rockfesztivál Facebook

A népszerű eseményen számos rockkoncerten csápolhatott a közönség. A győri RockMilady kezdte a fellépések sorát, a Lord – a soproni Pohl Mihály énekessel – főműsoridőben lépett színpadra.

Szombaton a kápolnakoncertek egyik kitalálójára, a 2020 novemberében elhunyt Balázs Fecóra emlékeztek a szervezők.  

Így zenélt a Lord

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu