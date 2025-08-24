Rockfesztivál
3 órája
A Lord felszántotta a színpadot Sitkén
Véget ért a 37. Sitkei Rockfesztivál. Szombat este a Lord is színpadon volt.
"A Lord felszántja a színpadot" – írták a Sitkei Rockfesztivál szervezői a közösségi oldalukon.
A népszerű eseményen számos rockkoncerten csápolhatott a közönség. A győri RockMilady kezdte a fellépések sorát, a Lord – a soproni Pohl Mihály énekessel – főműsoridőben lépett színpadra.
Szombaton a kápolnakoncertek egyik kitalálójára, a 2020 novemberében elhunyt Balázs Fecóra emlékeztek a szervezők.
Így zenélt a Lord
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre