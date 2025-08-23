augusztus 23., szombat

Hangolódjunk!

1 órája

Így zúzott az Ossián és a Pokolgép Sitkén, szombaton a Lord is a színpadon lesz – videók

Őrült volt a sitkei rockfesztivál első napja. Az Ossián és a Pokolgép komoly bulit tolt, szombaton este pedig a Lord is zúz a színpadon.

Kisalföld.hu

Pénteken a győri RockMiladyvel kezdődött meg a sitkei rockfesztivál, majd az est fő programjaként előbb az Ossián, aztán a Pokolgép állt színpadra. Szombaton a Lord a Kartgaro és a P. Mobil után, a Moby Dick előtt zenél. A soproni Pohl Mihály és együttese 21.20-kor kezdi a koncertet.

Lord
A győri RockMilady koncertjén kezdett el érkezni a tömeg. Szombaton a Lord főműsoridőben áll a színpadra.
Fotó: Sitkei rockfesztivál Facebook

A Lord és a többi koncert előtt más program is van Sitkén

A kapunyitás 15.30-kor lesz, az első koncert 16.30-kor, de addig is vannak programok, többek között quadozni is lehet a parkoló mögött – számolt be róla a fesztivál közösségi oldala. 

