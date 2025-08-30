augusztus 30., szombat

Előadás

35 perce

A Képzelt riport hatalmas sikert aratott Fertőrákoson - fotók

Címkék#musical#Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház#Képzelt riport egy amerikai popfesztivál

Szombat kivételes színházi élményben lehetett része mindazoknak, akik ellátogattak a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínházba: hatalmas sikerrel mutatták be a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalt.

Varga Henrietta

A legendás darab ezúttal is bebizonyította időtállóságát, hiszen a közönség együtt énekelte a már-már nemzedéki himnusznak számító dalokat a színészekkel, a barlangszínház akusztikája pedig csak tovább fokozta a különleges hangulatot.

Manuel szerepében Novák Pétert láthatta a közönség Fotó: Fodor_Regina_Greta

Az est során nehéz volt ülve maradni: a lendületes ritmus, a sodró ütemek és az előadás energiája mindenkit magával ragadott. Olyan volt, mintha valóban egy amerikai popfesztivál forgatagába csöppentünk volna.

Józsefet Szabó Kimmel Tamás formálta meg Fotó: Fodor_Regina_Greta

A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról Déry Tibor kisregényének zenés adaptációja, amelyet 1973-ban mutattak be először. A szöveget Déry műve alapján Presser Gábor zenéjével és Adamis Anna dalszövegeivel vitte színpadra a Vígszínház társulata. A történet két fiatalról, Józsefről és Éváról szól, akik – kissé kívülállóként – részt vesznek egy amerikai popfesztiválon. A fesztivál színes, zajos és sokszor zűrzavaros világa egyszerre nyújt számukra felszabadító és megrendítő élményeket. A darab a szabadságkeresés, a tömeghangulat, a zene közösségformáló ereje, valamint az egyéni felelősség kérdéseit állítja középpontba.

Évaként Trokán Nóra lépett színpadra Fotó: Fodor_Regina_Greta

A musical máig az egyik legnépszerűbb magyar zenés darab, amelynek ikonikus dalai – köztük a „Valaki mondja meg” vagy a „Ringasd el magad” – több generáció számára váltak emlékezetessé.

A Fertőrákoson szombaton színpadra vitt előadás bizonyította: a Képzelt riport ma is aktuális, ma is közösséget teremt, és képes arra, hogy egy egész közönséget mozgásra, éneklésre, sőt lelki azonosulásra ösztönözzön.

 

