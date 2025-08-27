Teltházas koncerten sziporkázott világ egyik legjobb zeneszerzője Pannonhalmán

Egész hétvégén teltház volt az Arcus Temporumon. A Pannonhalmi főapátság összművészeti fesztiváljának programjai idén "kert" téma köré csoportosultak, így különösen sok események adott otthon a közelmúltban megszépült arborétum. Ráadásul nem kisebb díszvendég érkezett, mint Jörg Widmann.

Az idei Arcus Temporum egyik sztárja a világhírű Jörg Widmann zeneszerző volt, aki nem csak zenéjével, hanem humoros zenetörténeti előadásával is elvarázsolta a közönséget.

Fotó: Andras D.Hajdu / Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Jörg Widmann személyesen látogatott a városba

Idén a zenei kínálatban Mendelssohn és Jörg Widmann művészete lépett párbeszédbe egymással. A világhírű zeneszerző személyesen is ellátogatott a főapátságba és egy különleges éjszakai hangverseny során, más zenészekkel, köztük a világ legjobb kamarazenészeiből álló Chamber Orchestra of Europe tagjaival, közösen varázsolta el a közönséget.

A fesztivál látogatói Widmann zenetörténeti előadásán pedig azt is megtapasztalhatták, hogy a művész nemcsak egyedülálló zeneszerző, karmester és klarinétművész, hanem nagyszerű, minden manírtól mentes, közvetlen és humoros előadó is egyben.

A kertről a kertben. Az idei év programjainak egyik fontos az arborétum.

Fotó: Hajdú D. András / Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Kossuth-díjas díszvendég

Az idei fesztivál irodalmi díszvendége Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas író, költő, műfordító volt. Az alkotót Bazsányi Sándor esztéta kérdezte kerthez fűződő viszonyáról, gyermekkora helyszínéről, Sopronról, ahová visszatért, művészi inspirációról, életfilozófiájáról. Majd következett a verseiből összeállított felolvasószínházi előadás.

Kováts Adél színművész, színigazgató, a fesztivál házigazdája egyedülálló érzékkel vezette fel a koncerteket, és teremtette meg azt a semmihez sem hasonlítható bensőséges atmoszférát.

Az Arcus Temporum egyediségét az adja, hogy élő szerzetesközösség fogadja be a látogatókat a fesztivál során. A képen Hortobágyi T. Cirill főapát a vendégekkel.

Fotó: Hajdú D. András

A kertről a kertben

Az Arcus Temporum látogatói három egyedülálló képzőművészeti programon vehettek részt. Szombaton Virágvölgyi István kurátor nyitotta meg a koncepciója alapján megszületett GROTESK – Kelet-Európa közös nyelve, a groteszk című kiállítást. A TriCollis pizzéria melletti garázssoron pedig összesen húsz kortárs fotós képei voltak láthatóak.

Az alkotások, olykor könnyen emészthetők, viccesek, de máskor tragikomikusak; még akkor is nevet rajtuk az ember, ha inkább sírni lenne kedve.

Vasárnap Szikra Renáta kurátor tartott tárlatvezetést a monostor éves tematikájára, a KERT évadra reflektáló időszaki kiállításon, ahol a Főapátság kertészeti hagyományairól tanúskodó páratlan gyűjteményi darabok is helyet kaptak. A tárlatvezetés után az érdeklődők Schell Gergely pszichológus vezetésével és instrukcióival kísérve tettek meditatív lassú sétát az Arborétumban.