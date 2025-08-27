1 órája
Teltházas koncerten sziporkázott világ egyik legjobb zeneszerzője Pannonhalmán
Rendkívüli számú látogató érkezett a Pannonhalmi Főapátságba a hét végén. Az Arcus Temporumon a világ egyik legjobb zeneszerzője Jörg Widmann is fellépett, sőt zenetörténeti előadásra is invitálta a résztvevőket.
Egész hétvégén teltház volt az Arcus Temporumon. A Pannonhalmi főapátság összművészeti fesztiváljának programjai idén "kert" téma köré csoportosultak, így különösen sok események adott otthon a közelmúltban megszépült arborétum. Ráadásul nem kisebb díszvendég érkezett, mint Jörg Widmann.
Jörg Widmann személyesen látogatott a városba
Idén a zenei kínálatban Mendelssohn és Jörg Widmann művészete lépett párbeszédbe egymással. A világhírű zeneszerző személyesen is ellátogatott a főapátságba és egy különleges éjszakai hangverseny során, más zenészekkel, köztük a világ legjobb kamarazenészeiből álló Chamber Orchestra of Europe tagjaival, közösen varázsolta el a közönséget.
A fesztivál látogatói Widmann zenetörténeti előadásán pedig azt is megtapasztalhatták, hogy a művész nemcsak egyedülálló zeneszerző, karmester és klarinétművész, hanem nagyszerű, minden manírtól mentes, közvetlen és humoros előadó is egyben.
Kossuth-díjas díszvendég
Az idei fesztivál irodalmi díszvendége Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas író, költő, műfordító volt. Az alkotót Bazsányi Sándor esztéta kérdezte kerthez fűződő viszonyáról, gyermekkora helyszínéről, Sopronról, ahová visszatért, művészi inspirációról, életfilozófiájáról. Majd következett a verseiből összeállított felolvasószínházi előadás.
Kováts Adél színművész, színigazgató, a fesztivál házigazdája egyedülálló érzékkel vezette fel a koncerteket, és teremtette meg azt a semmihez sem hasonlítható bensőséges atmoszférát.
A kertről a kertben
Az Arcus Temporum látogatói három egyedülálló képzőművészeti programon vehettek részt. Szombaton Virágvölgyi István kurátor nyitotta meg a koncepciója alapján megszületett GROTESK – Kelet-Európa közös nyelve, a groteszk című kiállítást. A TriCollis pizzéria melletti garázssoron pedig összesen húsz kortárs fotós képei voltak láthatóak.
Az alkotások, olykor könnyen emészthetők, viccesek, de máskor tragikomikusak; még akkor is nevet rajtuk az ember, ha inkább sírni lenne kedve.
Vasárnap Szikra Renáta kurátor tartott tárlatvezetést a monostor éves tematikájára, a KERT évadra reflektáló időszaki kiállításon, ahol a Főapátság kertészeti hagyományairól tanúskodó páratlan gyűjteményi darabok is helyet kaptak. A tárlatvezetés után az érdeklődők Schell Gergely pszichológus vezetésével és instrukcióival kísérve tettek meditatív lassú sétát az Arborétumban.
A fesztivál semmihez sem hasonlítható egyediségét az adja, hogy mai is élő szerzetesközösség otthonában és a bencés testvérek aktív részvételével valósul meg.
XXII. Arcus Temporum sztárvendégekkel
A fesztivál még épphogy csak véget ért, de a szerzetesközösség már a jövő évi alkalmat tervezi. A 22. Arcus Temporumot 2026. augusztus 21 – 23. között tartják, Bach és a 100. születésnapját ünneplő Kurtág György zeneszerzőt állítják egymás mellé. A zenei művészeti vezető Keller András Kossuth- és Prima Primissima-díjas hegedűművész lesz.