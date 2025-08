Holdséta a fertőrákosi barlangban, ahol megelevenedett Michael Jackson alakja - fotók

Az előadás egyfajta tisztelgés a „Pop Királya” és hagyatéka előtt, amely ma is számos embert megérint a világon. Peter Breuer és Alexander Wengler közös koreográfiája megragadja Jackson zenéjének energiáját és szenvedélyét, melyet számos táncstílussal tárnak elénk. A klasszikus balett, a kortárs tánc és a Jackson-féle egyedi mozgásvilág egyaránt helyet kap a színpadon, hogy a közönség egy sokoldalú, elbűvölő előadás részese lehessen.

A " Moonwalk" című táncshow-balett megmutatja Michael Jackson emberi arcát mutatja be. Fotó: Rombai Péter

Michael Jackson Fertőrákoson

Athénban, Németországban és Svájcban is állva ünnepelte a darabot a közönség. Magyarországon a barlangszínházban mutatták be először, ahol szintén elsöprő sikert aratott. Óriási élmény volt, hogy a hazai közönség is részese lehetett ennek az érzelmekkel, zenével és tánccal szőtt különleges utazásnak.

A '80-as években láttam az eredeti darabot Michael Jackson-nal, ami már akkor teljesen elvarázsolt. Elhatároztam, hogy egyszer én is színpadra állítom, úgy, hogy egy kicsit mélyebb érzések jelenjenek meg benne. Az ő legbensőbb érzéseivel és valódi történetével szerettem volna foglalkozni. Elmesélni például a nézőknek azt, hogy a gyermek Michael számára az otthon nem volt biztonságot nyújtó hely.

Apja szigorúsága és gyakori bántalmazása korán megtanította neki, hogy az élet nem mindig igazságos. Mégis, ebben a rideg világban rátalált egy menedékre, a zenére. Diana Ross volt az, aki bevezette őt a klasszikus zene világába, és ez a találkozás kitárta előtte a művészet végtelen horizontját. Jackson a pop, a soul és a klasszikus harmóniák határain túl saját zenei univerzumot teremtett - osztotta meg lapunkkal Peter Breuer, a darab koreográfusa a mű születésének történetét.

Az eseményről készült fotókért tekintse meg galériánkat: