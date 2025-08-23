augusztus 23., szombat

Nagy zenész volt

1 órája

Így emlékeztek Balázs Fecóra a Sitkei Rockfesztiválon

Címkék#Sitkei Rockfesztivál#kápolnakoncertek#Balázs Fecó#Korál

A Sitkei Rockfesztiválon Balázs Fecóra emlékeztek.

Kisalföld.hu

Idén is megemlékeztek a Sitkei Rockfesztiválon a 2020-ban elhunyt Balázs Fecóra, aki a kápolnakoncertek egyik megálmodója volt.

Balázs Fecó
Balázs Fecó emlékművénél tartották a megemlékezést. 

A Korál egykori énekese 2020. november 26-án hunyt el. 

 

