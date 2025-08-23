Nagy zenész volt
1 órája
Így emlékeztek Balázs Fecóra a Sitkei Rockfesztiválon
A Sitkei Rockfesztiválon Balázs Fecóra emlékeztek.
Idén is megemlékeztek a Sitkei Rockfesztiválon a 2020-ban elhunyt Balázs Fecóra, aki a kápolnakoncertek egyik megálmodója volt.
A Korál egykori énekese 2020. november 26-án hunyt el.
Ezt ne hagyja ki!Hangolódjunk!
12 órája
Így zúzott az Ossián és a Pokolgép Sitkén, szombaton a Lord is a színpadon lesz – videók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre