Ezt a filmet nézhetik meg szombaton a szabadban a soproniak is

Címkék#Jereván Településrészi Önkormányzat#Hogyan tudnék élni nélküled#Demjén Ferenc#mozifilm

Szombaton este szabadtéri vetítés lesz a soproni Jerevánon. A Demjén Ferenc dalaira épülő, Hogyan tudnék élni nélküled? zenés, magyar, filmvígjátékot ingyenesen lehet megnézni.

Kisalföld.hu

"Szombaton este fél 9-től Nyáresti mozi a Jerevánon! Idén a Demjén Ferenc dalaira épülő, Hogyan tudnék élni nélküled? zenés, magyar, filmvígjátékot vetítik a lakótelep szolgáltatóházának belső füves udvarán, a hosszú évek óta kiválóan bevált szabadtéri vetítéshelyszínen" – osztotta meg közösségi oldalán Tóth Éva, a szervező Jereván Településrészi Önkormányzat elnöke.

Hogyan tudnék élni nélküled?
Jelenet a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmből. Ezt a mozit lehet megtekinteni a soproni kertmoziban.
Fotó: Facebook

A produkció még májusban átlépte a 800 ezres nézettségi határt, ezzel a rendszerváltás óta eltelt idő legnézettebb magyar mozifilmje lett. A könnyed szórakozást ígérő nyáresti szabadtéri filmvetítés ingyenes, minden érdeklődőt örömmel várnak – zárult a közlemény.

Már forgatják a Hogyan tudnék élni nélküled? 2-t

A mozifilm egyébként folytatódik, lesz második része, erről a közelmúltban számoltak be a készítők.

