Ezt a filmet nézhetik meg szombaton a szabadban a soproniak is

"Szombaton este fél 9-től Nyáresti mozi a Jerevánon! Idén a Demjén Ferenc dalaira épülő, Hogyan tudnék élni nélküled? zenés, magyar, filmvígjátékot vetítik a lakótelep szolgáltatóházának belső füves udvarán, a hosszú évek óta kiválóan bevált szabadtéri vetítéshelyszínen" – osztotta meg közösségi oldalán Tóth Éva, a szervező Jereván Településrészi Önkormányzat elnöke.

Jelenet a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmből. Ezt a mozit lehet megtekinteni a soproni kertmoziban.

Fotó: Facebook

A produkció még májusban átlépte a 800 ezres nézettségi határt, ezzel a rendszerváltás óta eltelt idő legnézettebb magyar mozifilmje lett. A könnyed szórakozást ígérő nyáresti szabadtéri filmvetítés ingyenes, minden érdeklődőt örömmel várnak – zárult a közlemény.

Már forgatják a Hogyan tudnék élni nélküled? 2-t

A mozifilm egyébként folytatódik, lesz második része, erről a közelmúltban számoltak be a készítők.