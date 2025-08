Nyisd ki a füled! - Szuperkoncert, nemzetközi sztárok és újdonságok várnak

Sok újdonságot tartogat az új évad

Fűke Gézától megtudtuk, hogy a Győri Filharmonikusok a 2025/26-os évadban több mint 70 nagykoncertre készülnek, ami a kamaraegyüttesek koncertjeivel akár közel 150 is lehet. - Mi magunk is nyitottak leszünk az új évadban. 20 új zeneművet tűzünk a repertoárunkra, amit még soha nem hallhatott tőlünk a nagyérdemű. 18 új szólistát is köszönthetünk, amelyek között több nemzetközi sztár is szerepel majd. Négy új karmesterrel dolgozunk együtt, akik lengyel, német, orosz és osztrák származásúak, viszont több régi barátunk is visszatér, akikkel a régmúltban muzsikáltunk együtt - sorolta az igazgató.

A győri filharmonikusok két turnéra is készülnek, Németországban hét koncertet adnak, valamint ellátogatnak Spanyolországba is, ahol még ezelőtt soha nem álltak színpadon együtt. Ugyan idén nem indítanak kamara bérleteket, de új sorozatokra számíthat a közönség a meglévők mellett.

Dr. Lukácsi Zoltán irodalomtörténész, a Kalamáris sorozat művészeti vezetője elárulta, hogy a zenészek közreműködésével a Zichy Palotában rendszerint irodalmi beszélgető esteket tartanak.