Elhunyt a legendás magyar rádiós és lemezlovas

"Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy életének 81. évében elhunyt Keresztes Tibor, azaz Cintula – a hazai könnyűzene és ifjúsági kultúra megkerülhetetlen szereplője, a legendás hangulatfelelős, a magyar diszkókultúra egyik úttörője.

A magyar popkultúra legendái (balról jobbra): Arató András, Keresztes Tibor Cintula, B. Tóth László és Dévényi Tibor.

A '60-as évektől kezdve a Magyar Rádió Ifjúsági Osztályának külsős riportereként dolgozott, de igazi kultikus figurává a Fővárosi Művelődési Házban (FMH) működő Magnósklub szervezőjeként vált. Ezeken az eseményeken a nyugati zene, a közösségi élmény és a fiatalos lendület találkozott – egy olyan korban, amikor ez még bátor és újító dolognak számított.

A „Helló, itt Cintula!” köszönés egy egész generáció fülébe égett bele, ő pedig mindörökre a korszak egyik ikonikus hangja maradt.

Büszkék vagyunk rá, hogy a Poptarisznya.hu webrádió is megőrizhet valamit ebből az örökségből: Cintula hangja ma is hallható a rádiónk sweeperjeiben (szignáljaiban) – így a jövőben is velünk marad minden egyes lejátszott dal között, hangként és emlékként egyaránt.

Nyugodj békében, Cintula! Köszönjük a hangulatot, a mosolyt, a zenét – és azt, hogy mindig önmagad voltál" - áll a Poptarisznya közösségi oldalának közleményében.

Cintula pályatársa volt Arató András, B. Tóth László és Dévényi Tibor. A legendás négyes immár nem teljes...