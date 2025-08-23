augusztus 23., szombat

Bence névnap

20°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
In memoriam

44 perce

Balázs Fecóra emlékeznek a Sitkei Rockfesztiválon

Címkék#RockMilady#Sitkei Rockfesztivál#Balázs Fecó#Pohl Mihály

Az énekes már majdnem öt éve nincs közöttünk. Balázs Fecóra emlékeznek szombaton este a Sitkei Rockfesztiválon.

Kisalföld.hu

"Idén is megemlékezünk a sitkei kápolnakoncertek egyik megálmodójáról, a zenészlegendáról, aki segítőnk és barátunk lett egy nem mindennapi 'utazás' során. A XXXVII. Sitkei Rockfesztivál forgatagában álljunk meg együtt pár percre, és hajtsunk fejet Balázs Fecó emléke előtt, aki csaknem 5 éve, 2020. november 26-a óta nincs közöttünk. A hagyománnyá vált koszorúzást szombaton, a Karthago együttes fellépése után tartjuk meg a kissitkei Kálvária-kápolnánál!" – írták a fesztivál közösségi oldalán a szervezők.

Balázs Fecó
Balázs Fecóra emlékeznek a Sitkei Rockfesztiválon.

A kétnapos esemény pénteken a győri RockMilady koncertjével kezdődött, szombaton este pedig a soproni Pohl Mihály és a Lord is színpadra lép. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu