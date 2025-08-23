Balázs Fecóra emlékeznek a Sitkei Rockfesztiválon.

"Idén is megemlékezünk a sitkei kápolnakoncertek egyik megálmodójáról, a zenészlegendáról, aki segítőnk és barátunk lett egy nem mindennapi 'utazás' során. A XXXVII. Sitkei Rockfesztivál forgatagában álljunk meg együtt pár percre, és hajtsunk fejet Balázs Fecó emléke előtt, aki csaknem 5 éve, 2020. november 26-a óta nincs közöttünk. A hagyománnyá vált koszorúzást szombaton, a Karthago együttes fellépése után tartjuk meg a kissitkei Kálvária-kápolnánál!" – írták a fesztivál közösségi oldalán a szervezők.

A kétnapos esemény pénteken a győri RockMilady koncertjével kezdődött, szombaton este pedig a soproni Pohl Mihály és a Lord is színpadra lép.