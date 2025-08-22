Mendelssohn és Jörg Widmann művészete találkozik Pannonhalmán

A 21. Arcus Temporum Művészeti Fesztivál a hagyományokhoz hűen reflektál a monostor idei éves tematikájára, a Kert évadra, és ahogy minden évben, úgy ezúttal is egy klasszikus és egy kortárs zeneszerző műveiből válogat. A régmúlt nagyjai közül a 2025-ös Arcus zenei művészeti vezetőinek, Simon Izabella és férje, Várjon Dénes zongoraművészeknek az 1809-ben született Mendelssohnra esett a választásuk. A komponista tehetsége már gyerekkorában megmutatkozott. 12 éves korától már rendszeresen szerzett zenét, 17 évesen pedig ő alkotta meg Shakespeare Szentivánéji álom című darabjának nyitányát.

Az Arcus Temporum idén is színes zenei programkínálattal várja az érdeklődőket.

Múlt és a jelen találkozása a zene útján

A művészházaspár Mendelssohn mellé napjaink egyik legkeresettebb és legismertebb zeneszerzőjét, személyes jóbarátjukat, Jörg Widmannt társította. A kiváló klarinétművész és karmester szenvedélye a kamarazene, de szólistaként is nagy sikereket ér el. Vele nemcsak művein keresztül, hanem személyesen is találkozhat az Arcus közönsége. Widmann hol karmesterként, hol pedig fellépőként lesz jelen a hangversenyeken.

Már az augusztus 22-i, pénteki nyitókoncerten is több „szerepében” feltűnik. A Szent kert, bő lomb című hangverseny a két zeneszerző „közös” darabjával indul. Mendelssohn egyik korai klarinétszonátájának Andante tétele szólal meg Widmann átiratában és előadásában, valamint a Chamber Orchestra of Europe közreműködésével. Az esten hallhatunk még Mendelssohntól fiatalkori vonósszimfóniákat, és már érettebb kamaraműveket. A klasszikustól válogatott dalcsokorban szerelmi vallomások szólalnak meg. Közben pedig felcsendül Widmanntól az Albumblätter című alkotása, amellyel Schumann előtt tiszteleg a szerző.