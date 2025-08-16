Legegyedibb fesztivál Pannonhalmán – Podcast az Arcus Temporum programjairól

Fesztivál, amelyen zene, irodalom, képzőművészet és spiritualitás lép párbeszédbe egymással az ezeréves Pannonhalmi Főapátságban. Már nem kell sokat várni, és kezdődik az Arcus Temporum. - Augusztus 22 –24. között a látogatók elmélyülhetnek a Mendelssohn és Jörg Widmann zeneszerzők műveit felvonultató koncerteken, találkozhatnak Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas író, költő, műfordítóval, egyedülálló kiállításokat nézhetnek meg, a bencés szerzetesek vezetésével pedig páratlan spirituális élményekben lehet részük - ismertette Sarkadi Mónika, a Pannonhalmi Főapátság kulturális irodájának vezetője.

Sarkadi Mónika az Arcus Temporum fesztiválasszisztense részletesen beszámolt podcast műsorunkban a programokról. Fotó: Rákóczy Ádám

Arcus Temporum - két korszak találkozása a zene nyelvén

A fesztiválasszisztens kiemelte, hogy immár hagyományosan két különböző korszak meghatározó komponistáit állítják egymás mellé az Arcus Temporum művészeti vezetői. - Simon Izabella és Várjon Dénes zongoraművészek a klasszikus Felix Mendelssohn Bartholdy és napjaink legkeresettebb művésze, Jörg Widmann darabjaiból válogatta össze a hangversenyek repertoárját. A koncertek nemcsak címükben, hanem témájukban is megidézik a Pannonhalmi Főapátság ez évi KERT évadát. A koncerteken Widmann személyesen is közreműködik klarinétművészként és karmesterként egyaránt. A három nap alatt a közönség a két rezidens zeneszerző fiatalkori és érett műveiből is hallhat válogatást, amelyet a művészeti vezetők mellett olyan nagyszerű zenészek és együttesek szólaltatnak meg, mint a Chamber Orchestra of Europe - sorolta.

Az Európa legkiválóbb művészeiből álló kamaraegyüttes fellépése már-már kuriózum, hisz Magyarországon csak ritkán hallhatja őket a közönség.

A képzőművészet groteszkje

Hosszú évtizedek után tér vissza Pannonhalmára Rakovszky Zsuzsa író, aki először és mindeddig utoljára a húszas éveiben járt a monostorban, akkor turistaként, most pedig irodalmi díszvendégként köszöntik a fesztiválon. A szerzővel Bazsányi Sándor beszélget majd. Az esztéta által összeállított felolvasószínházi előadáson pedig a Kossuth-díjas író verseinek Takács Katalin és Pál András színművészek adnak hangot.