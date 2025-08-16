33 perce
Legegyedibb fesztivál Pannonhalmán – Podcast az Arcus Temporum programjairól
Négy pillér – zene, irodalom, képzőművészet, spiritualitás. Augusztus 22 és 24 között mindezt Pannonhalmán találkozik az idén 21. Arcus Temporum fesztiválon. Sarkadi Mónika, a Pannonhalmi Főapátság kulturális irodájának vezetője mesélt podcast műsorunkban arról, milyen élményekkel gazdagodhatnak a látogatók.
Fotó: Hirling Bálint
Fesztivál, amelyen zene, irodalom, képzőművészet és spiritualitás lép párbeszédbe egymással az ezeréves Pannonhalmi Főapátságban. Már nem kell sokat várni, és kezdődik az Arcus Temporum. - Augusztus 22 –24. között a látogatók elmélyülhetnek a Mendelssohn és Jörg Widmann zeneszerzők műveit felvonultató koncerteken, találkozhatnak Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas író, költő, műfordítóval, egyedülálló kiállításokat nézhetnek meg, a bencés szerzetesek vezetésével pedig páratlan spirituális élményekben lehet részük - ismertette Sarkadi Mónika, a Pannonhalmi Főapátság kulturális irodájának vezetője.
Arcus Temporum - két korszak találkozása a zene nyelvén
A fesztiválasszisztens kiemelte, hogy immár hagyományosan két különböző korszak meghatározó komponistáit állítják egymás mellé az Arcus Temporum művészeti vezetői. - Simon Izabella és Várjon Dénes zongoraművészek a klasszikus Felix Mendelssohn Bartholdy és napjaink legkeresettebb művésze, Jörg Widmann darabjaiból válogatta össze a hangversenyek repertoárját. A koncertek nemcsak címükben, hanem témájukban is megidézik a Pannonhalmi Főapátság ez évi KERT évadát. A koncerteken Widmann személyesen is közreműködik klarinétművészként és karmesterként egyaránt. A három nap alatt a közönség a két rezidens zeneszerző fiatalkori és érett műveiből is hallhat válogatást, amelyet a művészeti vezetők mellett olyan nagyszerű zenészek és együttesek szólaltatnak meg, mint a Chamber Orchestra of Europe - sorolta.
- Az Európa legkiválóbb művészeiből álló kamaraegyüttes fellépése már-már kuriózum, hisz Magyarországon csak ritkán hallhatja őket a közönség.
A képzőművészet groteszkje
Hosszú évtizedek után tér vissza Pannonhalmára Rakovszky Zsuzsa író, aki először és mindeddig utoljára a húszas éveiben járt a monostorban, akkor turistaként, most pedig irodalmi díszvendégként köszöntik a fesztiválon. A szerzővel Bazsányi Sándor beszélget majd. Az esztéta által összeállított felolvasószínházi előadáson pedig a Kossuth-díjas író verseinek Takács Katalin és Pál András színművészek adnak hangot.
Három izgalmas képzőművészeti programmal is készülnek a szervezők. A GROTESK – Kelet-Európa közös nyelve, a groteszk fotókiállítás hat ország húsz fotósának száz alkotása közül válogat. A projekt a kelet-európai abszurd fotók legjobbjait vonultatja fel. A júniusi lengyelországi debütálás után a tárlat hazai megnyitója Pannonhalmán, az Arcuson lesz.
Arcus Temporum - Fesztivál, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás találkozikFotók: Pannonhalmi Főapátság
Kert ad otthont a fesztivál fő programjainak
- A fotókiállítás mellett az érdeklődők a monostor éves tematikájára, a KERT évadra reflektáló időszaki kiállítást Szikra Renáta kurátor vezetésével tekinthetik meg. Az Ösvények és átjárók hét kortárs művésze alkotásaik többségét kifejezetten erre a tárlatra készítette. A kiállításon bemutatják a Főapátság kertészeti hagyományairól tanúskodó páratlan gyűjteményi darabokat is. A tárlatvezetés után az Arborétumban tehetünk egy meditatív lassúsétát az Egyek vagyunk művészeti tanösvényen. Az út során Loránt Anikó akvarelljei kísérnek minket. Közben Schell Gergely pszichológus audioguide-ja segít abban, hogy egyedülálló tapasztalatot szerezzünk arról, hogy a természet és benne mi magunk Egyek vagyunk - tudtuk meg Sarkadi Mónikától.
Idén – az elmúlt évekkel ellentétben – az Arborétum ad majd otthont a Képzőművészeti- valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói által létrehozandó performansznak. Az Édenkert? projekt helyben, az Arcus napjai alatt születik meg, és csak egyetlen alkalommal, a fesztivál zárónapján látható.
A fesztiválasszisztens kiemelte, hogy találkozásra, elmélyülésre és a mindennapok rohanó világából való kiszakadásra hívja a közönséget a bencés szerzetesközösség. - A testvérek által vezetett spirituális alkalmakon felfedezhetjük a monostor máskor nem látogatható tereit és gyűjteményeit, a labirintus kanyargó ösvényein közelebb juthatunk önmagunkhoz és a bennünk lakozó Istenhez, és részesei lehetünk az ezeréves hagyományoknak. Továbbá azt is megtudhatjuk, hogy mit gondol testről, lélekről és gyógyulásról egy szerzetes, és hogyan vélekedik erről az országszerte ismert aroma- és szépségterapeuta, Feller Adrienne.
Az Arcus Temporum teljes programja elérhető a fesztivál honlapján.
