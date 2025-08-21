2 órája
Belső kertjeink – spirituális programok az Arcus Temporum fesztiválon
Főapáti séta a monostor kertjében és saját belső kertjeinkben, Labirintusjárás Bánk testvérrel, valamint beszélgetés a Gyógyító illatokról. Csak néhány a 21. Arcus Temporum spirituális programjai közül. A bencés szerzetesközösség 2025. augusztus 22–24. között arra hívja a vendégeket, hogy találkozzanak egymással, a művészekkel, önmagukkal, Istennel és a kultúrával az ezeréves falak között, valamint a Főapátság kertjében.
A Pannonhalmi Főapátság az éves programjait – köztük az Arcus Temporummal – mindig egy-egy téma köré szervezi. Az idei évad hívószava a KERT. „Ha az Arcus Temporumon idén, a Kert évében a monostorba lépünk be, akkor valahol az idők végezetén is találjuk magunkat, ahol Isten, ember, természet és kert kiengesztelődik egymással” – mondta Dejcsics Konrád atya, a fesztivál igazgatója.
- A Kert évad ugyanakkor a mai világunk törékenységére is felhívja a figyelmet.
Veszélyeztettek az emberi kapcsolatok, a környezetünk és a kultúra is. Az Arcus idén reményt akar adni, hogy lehetséges megtalálni a harmóniát a párbeszéden keresztül.
Párbeszédre hív az Arcus Temporum
A fesztivál spirituális programjai is mind ilyen párbeszédre hívnak, és arra ösztönzik a látogatókat, hogy lépjenek kapcsolatba az ezeréves bencés hagyományokkal, a szerzetesekkel, akik ott élnek a hegy tetején, a falakkal körülvett „városban”, valamint kertben. Ahogy Kováts Adél színművész, az Arcus idei házigazdája fogalmazott, a fesztivál lehetőséget ad arra, hogy kilépjünk a mindennapok rohanó világából. „Hiszem azt, hogy valahova be vagyunk kötve az univerzumba, hogy van egy fölöttünk lévő erős hatalom és energia, aminek mindennap megélhetjük a csodáit és kegyelmét. Nem vagyunk mindig képesek, hogy ezt észrevegyük” – mondta. Majd hozzátette: „Nagyon fontos, hogy meg tudjunk állni egy pillanatra, hogy a szívünket, lelkünket, szemünket, fülünket felkészítsük ezeknek a befogadására. Különben csak rohanunk, és nagyon könnyen elmegyünk mások és magunk mellett is.”
Különleges séták a bencés apátokkal
Rögtön a nyitónapra három egyedülálló spirituális programmal készülnek a szervezők. Augusztus 22-én, pénteken Dejcsics Konrád bencés szerzetes és Kiss Zsolt orgonaművész különleges sétájával veszi kezdetét az idei Arcus. A Főapátság orgona- és képzőművészeti gyűjteményében kalauzolják a Vendégeket máskor nem látogatható tereken keresztül. A zene- és művészettörténeti túrán részt vevők beléphetnek a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákkápolnájába és a Káptalan-terembe is.
Arcus Temporum - Fesztivál, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás találkozikFotók: Pannonhalmi Főapátság
A sétát követően Hortobágyi T. Cirill főapát és Saly Noémi helytörténész vezetésével fedezhetjük fel a Bazilikát, a Kerengő-kertet és az Arborétumot. Mindez egy olyan találkozás lehetősége, ahol a természet, a hit és az emberi tapasztalatok mélyen összefonódnak. Cirill atya és Noémi nem csak a monostor kertjein, hanem saját belső kertjeiken is végigvezetik azokat, akik velük tartanak.
Gyógyító illatok a kertből
Ugyancsak pénteken tartják a Gyógyító illatok címet viselő beszélgetést, ahol Feller Adrienne illóolajmester, szépség- és aromaterapeuta, valamint Márton testvér osztja meg gondolatait gyógyulásról, testről és lélekről. A beszélgetés arra is meghívja a közönséget, hogy felfedezzék a pannonhalmi gyógynövénykert kiemelt növényeinek gyógyító erejét, kulturális jelentőségét.
Az Arcus második napján, augusztus 23-án szombaton délelőtt Bánk testvérrel járhatjuk be a pannonhalmi labirintust, amely a leghosszabb úton vezet végig. A középponthoz való közeledés és az attól való távolodás hullámzása olyan belső, beavatási útvonallá, meditációs ösvénnyé teszi a labirintust, amely élethelyzetünktől és világlátásunktól függően a találkozás alkalma lehet önmagunkkal és a bennünk lakozó Istennel. Ugyanúgy délelőtt egyéni és közösségi sétára várja az érdeklődőket Konrád atya az arborétumban újonnan kialakított spirituális ösvényen. Délután Szilveszter atya és Palotai Gabriella pszichiáter tart csendmeditációt a Bazilikában és a Kerengő-kertben, valamint a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban a Főapátság évnegyedes folyóiratának, a Pannonhalmi Szemlének a szerkesztőivel találkozhat a közönség. A beszélgetést Fülöp testvér vezeti.
Ahogy minden évben, úgy idén is a szerzetesközösség imádságos napirendje adja a fesztivál keretét. A bencés testvérek szeretettel várják a hozzájuk érkezőket a napi zsolozsmákra, amelyekbe ki-ki a maga módján kapcsolódhat be. „Aki szeretné, kezébe veheti a könyvet és a szájára veheti a zsoltárokat, de megtehetik a látogatók azt is, hogy csak jelen vannak az imádságon, és hallgatják, ahogy a szerzetesek imádkoznak” – mondta el Konrád atya.