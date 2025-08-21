Belső kertjeink – spirituális programok az Arcus Temporum fesztiválon

A Pannonhalmi Főapátság az éves programjait – köztük az Arcus Temporummal – mindig egy-egy téma köré szervezi. Az idei évad hívószava a KERT. „Ha az Arcus Temporumon idén, a Kert évében a monostorba lépünk be, akkor valahol az idők végezetén is találjuk magunkat, ahol Isten, ember, természet és kert kiengesztelődik egymással” – mondta Dejcsics Konrád atya, a fesztivál igazgatója.

Arcus Temporum spirituális programokat is kínál három napon át.

A Kert évad ugyanakkor a mai világunk törékenységére is felhívja a figyelmet.

Veszélyeztettek az emberi kapcsolatok, a környezetünk és a kultúra is. Az Arcus idén reményt akar adni, hogy lehetséges megtalálni a harmóniát a párbeszéden keresztül.

Párbeszédre hív az Arcus Temporum

A fesztivál spirituális programjai is mind ilyen párbeszédre hívnak, és arra ösztönzik a látogatókat, hogy lépjenek kapcsolatba az ezeréves bencés hagyományokkal, a szerzetesekkel, akik ott élnek a hegy tetején, a falakkal körülvett „városban”, valamint kertben. Ahogy Kováts Adél színművész, az Arcus idei házigazdája fogalmazott, a fesztivál lehetőséget ad arra, hogy kilépjünk a mindennapok rohanó világából. „Hiszem azt, hogy valahova be vagyunk kötve az univerzumba, hogy van egy fölöttünk lévő erős hatalom és energia, aminek mindennap megélhetjük a csodáit és kegyelmét. Nem vagyunk mindig képesek, hogy ezt észrevegyük” – mondta. Majd hozzátette: „Nagyon fontos, hogy meg tudjunk állni egy pillanatra, hogy a szívünket, lelkünket, szemünket, fülünket felkészítsük ezeknek a befogadására. Különben csak rohanunk, és nagyon könnyen elmegyünk mások és magunk mellett is.”

Különleges séták a bencés apátokkal

Rögtön a nyitónapra három egyedülálló spirituális programmal készülnek a szervezők. Augusztus 22-én, pénteken Dejcsics Konrád bencés szerzetes és Kiss Zsolt orgonaművész különleges sétájával veszi kezdetét az idei Arcus. A Főapátság orgona- és képzőművészeti gyűjteményében kalauzolják a Vendégeket máskor nem látogatható tereken keresztül. A zene- és művészettörténeti túrán részt vevők beléphetnek a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákkápolnájába és a Káptalan-terembe is.