A groteszk, az ösvények és az Édenkert – képzőművészeti programok az Arcus Temporum fesztiválon

Képzeljünk el egy 80 oldalas, A3-as méretű újságot, amelyben hat ország húsz fotósának száz alkotása látható. Majd szedjük szét ezt lapjaira, plakátoljuk ki, és máris egy pop-up gerilla kiállítást kapunk. Így jött létre, Virágvölgyi István koncepciója alapján a GROTESK – Kelet-Európa közös nyelve, a groteszk című fotótárlat. A V4-es pályázatból megvalósuló projekt júniusi lengyelországi debütálása után most Pannonhalmára érkezik az Arcus Temporumra. A Tricollis pizzéria melletti garázsajtókon kapnak majd helyet az erre az alkalomra kiválogatott alkotások.

Az idei Arcus Temporum számos képzőművészeti kiállítással is várja az érdeklődőket. Fotó: Andras D.Hajdu

Könnyes, vicces mégis tragikomikus

A fesztivál második napján, augusztus 23-án szombaton délelőtt Virágvölgyi István, aki a kiállítás egyik kurátora is, mutatja be a tárlatot. Mint mondja, a történelem során mindig úgy alakult, hogy a kelet-európai országokat valahonnan máshonnan irányították, és uralkodtak rajtuk. „Az ott élő embereknek meg kellett tanulniuk a sorok között olvasva kommunikálniuk, és nevetni saját lehetetlen helyzetükön, ami létrehozott egy összetéveszthetetlenül egyedi kifejezésmódot, a kelet-európai groteszket” – fejtette ki Virágvölgyi. A kiállításon magyar, cseh, lengyel, szlovák, ukrán és román kortárs fotósok képei láthatók majd. „Könnyen emészthető, vicces, de olykor tragikomikus alkotások ezek, amelyeken először nevetsz, de aztán inkább sírni lenne kedved” – tette hozzá.

Földgömb a világ 52 legöregebb fájából

Szintén izgalmas, de teljesen más szempontból a Pannonhalmi Főapátság idei KERT évadára reflektáló kortárs kiállítás, az Ösvények és átjárók. A tárlaton augusztus 24-én, vasárnap Szikra Renáta kurátor vezeti végig a látogatókat. A kiállításon olyan különleges alkotásokkal találkozhatunk, mint például egy földgömb a világ 52 legöregebb fájának darabkáiból, vagy a vászon- és selyemalapú, növények lenyomatát, vagy magát a préselt növényt is megőrző „táblák”, amelyeken a 19. században élt bencés szerzetes, Szeder Fábián naplójának töredékei is visszaköszönnek.