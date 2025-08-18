augusztus 18., hétfő

Mai évfordulók
Pannonhalmi Főapátság

1 órája

A groteszk, az ösvények és az Édenkert – képzőművészeti programok az Arcus Temporum fesztiválon

Címkék#pannonhalmi főapátság#Arcus Temporum#Édenkert#program#fesztivál

Idén is igazán izgalmas képzőművészeti programokkal várja a fesztivál a látogatókat augusztus 22–24. között Pannonhalmán. Egy pop-up gerilla fotókiállítás, a Pannonhalmi Főapátság KERT évadára összeállított, kortárs alkotók műveiből és a monostor kincseiből válogató tárlat és egy egyedülálló, az Arcus Temporum három napja alatt megszülető performansz.

Kisalföld.hu
A groteszk, az ösvények és az Édenkert – képzőművészeti programok az Arcus Temporum fesztiválon

Fotó: Hirling Bálint

Képzeljünk el egy 80 oldalas, A3-as méretű újságot, amelyben hat ország húsz fotósának száz alkotása látható. Majd szedjük szét ezt lapjaira, plakátoljuk ki, és máris egy pop-up gerilla kiállítást kapunk. Így jött létre, Virágvölgyi István koncepciója alapján a GROTESK – Kelet-Európa közös nyelve, a groteszk című fotótárlat. A V4-es pályázatból megvalósuló projekt júniusi lengyelországi debütálása után most Pannonhalmára érkezik az Arcus Temporumra. A Tricollis pizzéria melletti garázsajtókon kapnak majd helyet az erre az alkalomra kiválogatott alkotások.

Arcus Temporum
Az idei Arcus Temporum számos képzőművészeti kiállítással is várja az érdeklődőket. Fotó: Andras D.Hajdu

Könnyes, vicces mégis tragikomikus

A fesztivál második napján, augusztus 23-án szombaton délelőtt Virágvölgyi István, aki a kiállítás egyik kurátora is, mutatja be a tárlatot. Mint mondja, a történelem során mindig úgy alakult, hogy a kelet-európai országokat valahonnan máshonnan irányították, és uralkodtak rajtuk. „Az ott élő embereknek meg kellett tanulniuk a sorok között olvasva kommunikálniuk, és nevetni saját lehetetlen helyzetükön, ami létrehozott egy összetéveszthetetlenül egyedi kifejezésmódot, a kelet-európai groteszket” – fejtette ki Virágvölgyi. A kiállításon magyar, cseh, lengyel, szlovák, ukrán és román kortárs fotósok képei láthatók majd. „Könnyen emészthető, vicces, de olykor tragikomikus alkotások ezek, amelyeken először nevetsz, de aztán inkább sírni lenne kedved” – tette hozzá.

Földgömb a világ 52 legöregebb fájából

Szintén izgalmas, de teljesen más szempontból a Pannonhalmi Főapátság idei KERT évadára reflektáló kortárs kiállítás, az Ösvények és átjárók. A tárlaton augusztus 24-én, vasárnap Szikra Renáta kurátor vezeti végig a látogatókat. A kiállításon olyan különleges alkotásokkal találkozhatunk, mint például egy földgömb a világ 52 legöregebb fájának darabkáiból, vagy a vászon- és selyemalapú, növények lenyomatát, vagy magát a préselt növényt is megőrző „táblák”, amelyeken a 19. században élt bencés szerzetes, Szeder Fábián naplójának töredékei is visszaköszönnek.

Arcus Temporum - Fesztivál, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás találkozik

Fotók: Pannonhalmi Főapátság

A Dezső Tamás, Gosztola Kitti, Iski Kocsis Tibor, Loránt Anikó, Matyus Dóra, Richter Sára és Rózsa Luca Sára képzőművészek alkotásait felvonultató kiállítást a Főapátság kertészeti hagyományairól tanúskodó gyűjteményi darabok egészítik ki. A tárlat nemrégiben egy művészeti ösvénnyel bővült, amelyet – ha szeretnénk – szintén bejárhatunk az Arborétumban. Az Egyek vagyunk kiállításon a fiatalon elhunyt művész, Loránt Anikó akvarelljei és Schell Gergely pszichológus instrukciói vezetik végig a látogatókat. A meditatív lassúséta meghívás arra, hogy gyakoroljuk a tudatos jelenlétet abban a környezetben, amely körülvesz bennünket, és ítélkezésmentesen észrevegyük, mik és kik vannak körülöttünk.

Előadás néhány nap alatt az Arcus Temporumon

Az Arcus Temporum legegyedibb képzőművészeti programja pedig immár ötödik éve a Képzőművészeti, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem jelenlegi és egykori diákjainak helyben megszülető performatív projektje. A hallgatók Mélyi József kurátor vezetésével az Arcus napjai alatt hozzák létre az Édenkert? „performanszot”, amelyet augusztus 24-én, vasárnap délután mutatnak be. „Arra a kérdésre keressük a választ, hogy a mai világban van-e tere még az Édenkert vagy a valahova visszatérés gondolatának” – mondta Mélyi József. Az idei performansz különlegességét az is adja, hogy ezúttal nem a Boldogasszony-kápolnánál, hanem az Arborétumban valósul meg.

Páratlan élményekből nem lesz hiány az Arcus Temporumon. A képzőművészeti mellett összesen több mint húsz zenei, irodalmi és spirituális programmal várja a látogatókat a bencés szerzetesközösség augusztus 22–24. között. A fesztivál teljes programja elérhető a honlapon: www.arcustemporum.com

 

