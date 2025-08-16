Állami ünnepség tűzijátékkal, virágkarnevállal élőben a közmédia csatornáin

A nemzeti ünnepen a Kossuth Rádió már kora reggel bekapcsolódik az eseményekbe, 10:04-től élő római katolikus szentmisét közvetít a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz plébánia templomból, amelyet Horváth Zoltán kanonok, plébános celebrál.

Fotó: Hirado.hu/Horváth Péter Gyula

A Duna augusztus 20-án reggel 8 órától élőben közvetíti a Szent István Napi Díszünnepséget a budapesti Kossuth térről, benne a hagyományos Légi parádéval, amely 9 órakor kezdődik a Duna felett. 11 órától a Magyar Szent István-rend díjátadó ünnepsége következik, majd portréfilmeket tekinthetnek meg a kitüntetettekről. A ceremóniát 18 órától az M5 kulturális csatorna, éjfél után a Duna World is műsorra tűzi.

Az M5 kulturális csatorna szintén gazdag programot kínál: augusztus 20-án reggel 7:40-től tudósít a Debreceni Virágkarneválról, a közvetítését 13:30-kor megismétli a Duna World.

A hagyományos Szent Jobb-körmenetet, az ország egyik legjelentősebb vallási és nemzeti eseményét délután 16:55-től élőben adja a Duna. Az est zárásaként 21 órától Tűz és Fények játéka címmel láthatják a csatornán a Szent István-napi tűzijátékot, több kameraállásból és élő vágásban bemutatva. Az ünnepi pillanatokat később, 23:40-kor a Duna World juttatja el a világ magyarságának - írta az MTVA közleményében.

A további teljes ünnepi műsorkínálat elérhető a Médiaklikk Műsorújság menüpontjában.