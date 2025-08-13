Ákos a győri koncert mellett több örömhírrel is szolgált rajongóinak

"A Metropolis Turné 2025 kilenc előadása után jutalomkoncertre kaptunk lehetőséget. A Győri Bornapok vendégei leszünk augusztus 30-án, szombaton. Győr belvárosában, a Dunakapu téren felállított színpadon adunk nyárzáró koncertet 20.30-as kezdettel. Az előadás ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!" – írta közösségi oldalán Ákos.

Ákos több jó hírt is bejelentett a győri koncert mellett.

Ákos mozgalmas hónapok előtt áll

Az énekes további fontos információkat is megosztott rajongóival, eszerint még a győri koncert előtt elkezdődik az előrendelés, mert megjelenik a régóta várt TEST- és a harmincesztendős INDIÁNTÁNC-album is a Jubileumi újrakiadások dupla LP-sorozatában. Emellett szeptemberben a világ másik felén koncerteznek majd, erről azonban bővebben nem írt Ákos.

Októberben érkezik az EMBER MARADJ című portréfilm. Novemberben napvilágot láthat a METROPOLIS ARÉNA koncertfelvétele, míg december 13-án ünnepi koncerttel zárják az évet a Papp László Budapest Arénában.

"És még ezen kívül is készülünk egy szép meglepetéssel a karácsonyfa alá" – zárta posztját Kovács Ákos.