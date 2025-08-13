augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyárzáró

6 órája

Ákos a győri koncert mellett több örömhírrel is szolgált rajongóinak

Címkék#győri koncert#Metropolis Turné 2025#indiántánc#örömhír#Ákos

Jó hírekről számolt be közösségi oldalán a zenész. Ákos augusztus 30-án a győri nyárzárón, a Dunakapu téren ad nagy koncertet.

Kisalföld.hu

"A Metropolis Turné 2025 kilenc előadása után jutalomkoncertre kaptunk lehetőséget. A Győri Bornapok vendégei leszünk augusztus 30-án, szombaton. Győr belvárosában, a Dunakapu téren felállított színpadon adunk nyárzáró koncertet 20.30-as kezdettel. Az előadás ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!" – írta közösségi oldalán Ákos.

Ákos
Ákos több jó hírt is bejelentett a győri koncert mellett.

Ákos mozgalmas hónapok előtt áll

Az énekes további fontos információkat is megosztott rajongóival, eszerint még a győri koncert előtt elkezdődik az előrendelés, mert megjelenik a régóta várt TEST- és a harmincesztendős INDIÁNTÁNC-album is a Jubileumi újrakiadások dupla LP-sorozatában. Emellett szeptemberben a világ másik felén koncerteznek majd, erről azonban bővebben nem írt Ákos.

Ákos a győri koncert mellett több örömhírrel is szolgált rajongóinak

Fotók: MW Archívum

Októberben érkezik az EMBER MARADJ című portréfilm. Novemberben napvilágot láthat a METROPOLIS ARÉNA koncertfelvétele, míg december 13-án ünnepi koncerttel zárják az évet a Papp László Budapest Arénában.

"És még ezen kívül is készülünk egy szép meglepetéssel a karácsonyfa alá" – zárta posztját Kovács Ákos.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu