Vígjáték - Neil Simon darabbal zárul a Soproni Petőfi Színház évada

Olt Tamás rendező azt szeretné, ha a nézők a színház valódi világát, célját érezzék. Fotó: Rombai Peter

Félix sorsa és a magány

– A két ellentétes életszemléletű ember barátsága bármennyire is szórakoztató helyzeteket hordoz magában, a sok nevetés, humor között elénk villantja a személyes kudarcaikat, magánéletbeli drámáikat. Félixnek sok minden fáj. Friss élményként éli meg, hogy elhagyta a felesége, miközben neki a családja, a gyerekek, az otthona, a szobának a megszokott lámpája volt a kerek élet maga. A biztos háttér, a stabilitás, az állandóság. Barátja, Oscar is elvált, de ő másként dolgozza fel a fájdalmait. Megpróbál előre nézni. Valahogy kiemelni magát a helyzetéből. Ez éles konfliktusokat, feszültségeket hordoz magában, s a két különböző személyiségű ember hétköznapjai azért viccesek, mert komoly, mély magányt, kapaszkodást, reményt, is hordoznak magukban. Egyik se tudja átélni a másik helyzetét, a maguk bajával foglalkoznak, miközben a kapcsolatuk eléri a szakítópróbát. Nagyon mai történet is tud lenni ez, s bízom benne, hogy sokat nevet majd a közönség nem rajtunk, hanem igazán az életen – mondta a Félixet alakító Lux Ádám Jászai –díjas, érdemes művész.

A Félixet alakító Lux Ádám szerint nagyon mai is tud lenni ez a történet. Fotó: Rombai Peter

A barátság őszinteség

– Az a jó ebben darabban, hogy kiderül, még mindig nem tudjuk kezelni a konfliktusainkat, még mindig nem tanultunk eleget az életből, magunkból. Nem vagyunk elég bölcsek, akárhány évet is éltünk. Én is sok dolgot megtapasztaltam több területen, de még mindig csak nebulónak számítok a bölcsesség területén. Az érzelmeink, sérüléseink visznek minket a kapcsolatainkban, találkozásainkban, s ezek aztán komikus, néha tragikomikus helyzetű történeteket írnak számunkra, vagy másoknak. Félix és Oscar kapcsolata, különböző személyisége ebben a történetben is megmutatja, a barátság azért jó, mert őszinték lehetünk egymáshoz, megnyílhatunk a másiknak. Ez olyan kapocs ebben a darabban, ha össze is vesznek, úgyis ott folytatják, ahol abbahagyták. Harcolhatunk a pillanatnyi érzelmeinkkel, indulatainkkal, önzőségünkkel, de a barátság még ezen is túlmutat. Másképp működik ez, mint a házasságokban, ahol gyakran félünk, hogy elveszítünk egy érzést, a szerelmet és elkezdünk félni, alakoskodni, hazudni. A barátságokban is előfordulhat ez, ám ha működik az egymásra való figyelem, a visszajelzés képessége, a másik támogatása, akkor úgyis a szeretet győz. Ez a darab komédia, vígjáték, de megtalálható minden benne, amit Moliére is képviselt, meg a görög színház ősidők óta: a saját szamárságainkon tudunk a legjobban nevetni. Ha kacagunk, akkor az ellentétek feloldódnak és szembe merünk nézni magunkkal – foglalta össze gondolatait a szerepéről az Oscart megformáló Szabó Sipos Barnabás Jászai–díjas, érdemes művész.