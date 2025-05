Velekei László - Újabb öt esztendeig szövi táncos álmait

Velekei László 2020 óta irányítja a Győri Balett munkáját az együttes élén és a következő öt évre is konkrét tervei vannak. A Magyar Táncművészek Szövetségének elnöke 2023 óta, ami még nagyobb rálátást enged a táncvilág helyzetére. Ráadásul nemrég beszámoltunk róla, hogy párja, és a társulat kiemelt táncosa Harangozó-díjat kapott.

Velekei László és Matuza Adrienn. Fotó: Molcsányi Máté

Életének és a társulatnak is álló csillaga

– Hivatalosan is Harangozó-díjas párost alkotnak Matuza Adriennel. Milyen érzés, hogy megduplázódott a családban az elismerés?

– Hatalmas megtiszteltetés és borzasztóan nagy öröm. Hamarosan a 17. évadját kezdik meg Matuza Adrienn a Győri Balettnél. Már az első évben kiemelte Christopher Bruce és azóta a társulat álló csillaga lett. A sors úgy hozta, hogy a személyes életemnek is, amire külön büszke vagyok. Fontosak a visszajelzések, de mindenkiben szeretnénk tudatosítani, hogy minden ilyen elismerés a közösséget is dicséri. Egy szólista sosem tud erős lenni a partnere nélkül, vagy a többi táncos, és műszaki kolléga nélkül, akik a háttérből támogatják. Az elmúlt 5 évben a Győri Balett rengeteg elismerést kapott, több alkalommal a társulat művészei érdemelték ki az évad legjobb női és férfi táncosa díjakat, de a legjobb alkotókat is kitüntették. Gyakran mondom, hogy aki a Győri Balettnél táncol, az tollal írja a magyar táncművészet történetét, ez viszont egy másik könyv, amibe Matuza Adrienn beírhatta a nevét.

A táncosok nap mint nap megharcolnak azért, hogy nyomot hagyjanak a közönségben. A pillanat művészete olyan nyomot hagyjon, hogy örökre emlékezzenek rá.

Velekei László új lendületet és arculatot hozott a Győri Balett életébe. Fotó: Csapó Balázs

Tíz évre is megvannak a tervek

– Nemcsak a következő öt évre, de már a következő tíz évre is megvannak a terveim. A mai változó világban rendkívül fontos, hogy legyenek céljaink, és legyen mit mondanunk a közösségünknek. A Győri Balett úton van, és sok a mondanivalónk. Az egész hazai táncművészet reagál a 2025-ös hangos világra. Újra kell gondolnunk a művészet szerepét és a kommunikációját. Száz évvel ezelőtt olyan feladatokat rótt az élet az emberekre, hogy a művészettel való találkozás unikumnak számított. Ma annyi minden történik kinyílt világunkban, hogy szinte minden azonnal elérhető. Ezzel az élményérzettel kell felvennünk a versenyt. Küzdünk azért, hogy a művészet az emberek életének alapvető része maradjon. A kultúra és a tánc ma is mindenki életének része, csak van, hogy egy pörgetésnyi időt szánnak rá. Nem állnak meg egy hivatás, egy életút mellett. A táncművészetre is hatással van a virtuális világ, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül.

– Megvalósultak az előző ciklus tervei?

– Tíz évre terveztem a munkát a Győri Balett élén. Voltak olyan terveim, amikre egy évtizedet szántam, mint például az új repertoár építése. Azonban mindössze két év alatt, egy hátrányos Covid-időszakban meg tudott valósulni, volt időnk felkészülni. Az ifjúsági programunk kidolgozása is pillanatok műve volt, míg a Fiatalok a fiatalokért koncepcióra az utóbbi időben kevesebb energiánk maradt. Viszont új lendületet vettünk, és a Győri Filharmonikus Zenekarral karöltve az idei, 20. Magyar Táncfesztiválon megmutatjuk legújabb munkánkat. Menedzsmentet, arculatot és kommunikációt váltottunk az első években, ami szintén 6–8 éves terv volt.