Soproni Nyugdíjasegyetem - Mágikus mozifilmek újszerű megvilágításban – Videó, fotók

Prof. dr. Faragó Sándor, a Soproni Nyugdíjasegyetem főszervezője, mint minden eddigi alkalmon, úgy most is röviden bemutatta az előadót, akinek különleges hobbijáról, a régi fényképezőgépek és magnetofonok gyűjtéséről is említést tett.

Prof. dr. Molnár László és prof. dr. Faragó Sándor, a Soproni Nyugdíjasegyetem szemeszterzáró előadásán. Fotó: Bódvai Ildikó

Prof. dr. Molnár László előadásában a mozi szerepéről és varázserejéről beszélt, valamint arról, hogy az archetípusok hogyan mutatkoznak meg a filmművészetben. Előadása elején leszögezte: minden művészet, így a filmművészet is szabályok és jelek együttese. A film nyelvét gyerekkorunktól kezdve látjuk, megértjük és elsajátítjuk.

- A film elemi egysége a jelenet - mondta, ami annak függvényében változik, hogy milyen filmről beszélünk. A műfaji különbségeket az eltérő tematika, a látásmód, a történetszerkezet egésze és az eltérő atmoszféra jelenti. Létezik például westernfilm, horrorfilm, bűnügyi film, kalandfilm, road movie, fantasztikus film, reklám és teleregény.

- Megkülönböztetünk erős és gyenge műfajt. Előbbinek tipikus példái a western és a horror filmek, ahol bizonyos eseményeknek kötelezően meg kell történniük. Utóbbira példa a kaland- és a fantasztikus film, ahol a cselekmény tekintetében nem kötött az alkotók keze - magyarázta a különbségeket.

Prof. dr. Molnár László előadásában a mozi szerepéről és varázserejéről beszélt.

Ha másképp akarunk kategorizálni, beszélhetünk tiszta és kevert műfajokról. A tiszta műfajok közül a melodrámát említette az előadó, ami egy olyan szerelmi történet, amelyben valamilyen külső tényező áll a szerelmesek közé, így a boldogság általában beteljesületlen marad. Erre példaként Arthur Hiller 1970-ben forgatott "Love Story" című filmjét hozta. A kevert műfajra jó példa a Titanic. James Cameron az 1997-ben bemutatott filmjében egy klasszikus Rómeó és Júlia történetet ötvözött egy katasztrófafilmmel. Az érzelmek és az izgalmak keveredése meghozta az eredményt, hiszen a film kasszasiker lett, sőt 14 Oscar jelölésből 11-et megnyert.

Prof. dr. Molnár László arról is beszélt, hogyan változott a filmipar a hidegháborút követően.

A Soproni Egyetem oktatója ezután arról beszélt, hogyan változott a filmipar. A hidegháború korszakában a western virágzott. A 80-as évektől a Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis nevével fémjelzett akciófilmek voltak a közönség kedvencei. Az ezredforduló előtt a katasztrófafilmek hódítottak, 2000 után pedig a Harry Potterrel és A gyűrűk urával felvirágzott a fantasy. Napjaink uralkodó műfaja a képregény-adaptáción alapuló szuperhős-filmek.