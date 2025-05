Schloss Hof - Programokkal és magyar tárlatvezetéssel várják a látogatókat a hosszú hétvégén Ausztriában

A Schloss Hof kastély 1770-ben került Mária Terézia és férje, Lotaringiai Ferenc tulajdonába.

A herceg magánéleti kapcsolatairól viszonylag keveset lehet tudni, de az biztos, hogy korának neves gondolkodóival, így Rousseau-val, Voltaire-rel és Leibniz-cel is állnadó kapcsolatban állt. Korának egyik legnagyobb mecénása volt, utazásainak és hadjáratainak, valamint szintén művészetkedvelő, kiterjedt baráti körének köszönhetően a legtehetségesebb és legismertebb művészeket bízhatta meg munkákkal. Savoyai könyvtára 15 000 nyomtatott és 237 kézírásos műből állt. A könyveket színek szerint tárolta, ez a gyűjtemény alapozta meg a Hofburgban található Osztrák Nemzeti Könyvtárat, dísztermében még ma is a színek szerinti rendezésben láthatják, ezen a kiállításon pedig a digitalizált példányokba lapozhatnak bele az érdeklődők.

Fotó: Viktor Annerl

A hercegi vagyon meghatározó része a Schloss Hof

A kiállítás természetesen a neves hadvezér csatáinak is emléket állít. Katonai érdemeiért a kitüntetések mellett busás jutalmat is kapott. Savoyai bevételei 1725 körül 300.000 guldenre rúgtak, összehasonlításképp egy szolgáló éves keresete 8 gulden volt, emellett számos épületet és területet kapott ajándékba az uralkodóktól. A herceg vagyonának jelentős részét még ma is fennálló épületeibe, a Belvedere kastélyaiba, a Himmelpfortgasse-i palotába, Schloss Hof és Niederweiden kastélyaiba, valamint a magyarországi birtokaiba invesztálta.

A herceg vagyonának jelentős részét még ma is fennálló épületeibe invesztálta. Fotó: CORINNE FERAULT

A Belvedere, a Schloss Hof és a Schloss Niederweiden épületei mellett óriási jelentősége volt a barokk kertnek, és kertekben pedig a növényeknek. Savoyai igazi botanikai ritkaságokat vásárolt, melyeknek modern melegházakat építtetett. Versailles mintájára egy saját állatkertet is létrehozott a Belvedere parkjában, de ebben is a legkülönlegesebbet akarta birtokolni. Az idők folyamán 39 féle emlős, 59 féle madárfaj példánya volt fellelhető. Az emlősök között volt oroszlán, puma, tigris és hiéna, de tarajos sün, vagy a Schloss Hof udvarában még napjainkban is látható négyszarvú kecskék is.