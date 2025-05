Két Harangozó-díjas a családban - Matuza Adrienn élete összeforrt a Győri Balettel

A Győri Balettnél nőttem fel, itt váltam édesanyává. Jól emlékszem a pályafutásom kezdetére, amikor "zöldfülűként" beléptem a győri színház ajtaján. Akkor még azt gondoltam, hogy a Győri Balett egy ugródeszka lesz a nagybetűs élet felé és külföldön folytatom később a pályámat. Végül annyira megszerettem az együttest és a közös munkát, valamint számtalan lehetőséget kaptam, hogy maradni akartam. Sokat változtam szakmailag és emberileg is, amihez nem csak a rengeteg tapasztalás, de az anyaság is hozzájárult. Itt élem az életem a társulatban, aminek most már a kislányom is a része. Lizetta nagyon élvezi, érdeklődően figyeli minden mozdulatunkat a próbákon, előadások alatt. Otthon imád táncolni, nagyon jó ritmusérzéke van