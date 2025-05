Hagyományápolás és közösségépítés volt a cél a nemzetiségi fesztiválon.

- Süle Nóra tanárnő kezdeményezésére, nagy örömünkre immár harmadik alkalommal rendezhettük meg iskolánk falai között a Nemzetiségi dalok és népdalok fesztiválját, amely már hagyománnyá vált az közösségünkben - mondta Maráz István, az intézmény igazgatója, hangsúlyozva a hagyományápolás fontosságát.

A rendezvény célja a hagyományápolás, a magyar, német és horvát nemzetiségi kultúrák megőrzése volt. Fotó: Udvardy

A gyerekek lelkesen készültek a fellépésekre. Szívből énekeltek valamint nagy örömmel mutatták be a hozzájuk tartozó táncokat is. A színes előadások nemcsak a nézők szívét melengették meg, hanem valódi közösségi élménnyé formálták az eseményt.

A diákok számára is fontos a hagyományápolás

- A fesztivál hangulata idén is rendkívül vidám és emlékezetes volt. A három tagú zsűri, személy szerint Sárközi Ágnes, Móricz Andrea, valamint Bálintné Horváth Erika, nagy örömmel értékelte a fellépők munkáját és számos szép díjat osztottak ki. Nemcsak a kiemelkedő produkciókat, hanem a lelkesedést, az összefogást és a hagyományok szeretetét is elismerték. A rendezvény ismét bebizonyította, hogy a nemzetiségi kultúra élő és értékes kincs, amelyet érdemes őrizni és ünnepelni. Hálásak vagyunk minden diáknak, pedagógusnak és szervezőnek, akik hozzájárultak ehhez a színvonalas és szívhez szóló eseményhez. reményeink szerint találkozunk jövőre is, új dalokkal, táncokkal és élményekkel - tette hozzá az igazgató.

A Nemzetiségi dalok és népdalok fertőrákosi fesztiválján közel kilencvenen vettek részt egyéni és csoportos formában. A diákok dalcsokrokon és táncos produkciókon keresztül ismerkedhettek a különböző nemzetek szokásaival. A versenyben négy korcsoportban, egyéni és csapat kategóriákban mérték össze tudásukat, egy idegen nyelvű dalt vagy egy népdalt is előadhattak. A megmérettetésre a házigazdák mellett Sopronból, Kópházáról, Harkáról és Ágfalváról is érkeztek diákok.

Taschner Tamás, a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a hagyományőrzés fontosságára hívta fel a rendezvényen résztvevő tanulók figyelmét.