Szeretet: a gyógyító erő

„Halló, igen, értem, de arra az időpontra már nem tudok a doktor úrhoz előjegyzést adni. A következő kedd, ha megfelel, be is írhatom, köszönöm a megértését. Rám tetszik várni, ugye, miben segíthetek? Ha van időpontja, tessék az automatánál a tajszámával sorszámot kérni. Önnek pedig rögtön utánanézek, mikor rendel a megszokott orvosa, egy pillanat türelem...

Látja, riporter úr, így megy ez mindennap, lassan negyven éve, üresjáratok nélkül. Húsz évig dolgoztam a baleseti sebészeten, azóta pedig ennek az osztálynak a járóbeteg-ellátásán fogadom a panasszal érkezőket. Ugyan textiles szakmára készültem, de aztán az egészségügyhöz irányított a sors, estin végeztem el a gimnáziumot, majd a gépíróit, végül a házigondozói iskolát. Nem bántam meg, sőt, az évek során a tapasztalatokkal együtt az embereket is mindig jobban megszerettem. Mert nem mindegy, miként szólítjuk meg a bajára gyógyírt keresőt, hogy milyen hangnemben kommunikálunk a beteggel. Türelem, figyelmesség: a pult másik oldalán álló megérezné az érdeklődés, az együttérzés hiányát. Adódtak persze kellemetlen helyzetek is, de idővel az ember megtanulja ezeket kezelni. Sokat változott az egészségügy, nekünk is modernebb eszközeink vannak, de a beteg lélektanában nincs változás, várja a maximális kiszolgálást, a gyógyító hatású szeretetet…

Ehhez a hátteret az osztály dolgozóinak családias légköre adja, a munkahelyi légkört pedig a főorvos úr teremtette meg emberi munkastílusával. A minap, nem tudván, hogy külföldön van, telefonon kerestem, meglepetésemre a »Miben segíthetek?« kérdéssel hívott vissza. Csoda-e, hogy innen nem vágytam máshová, noha nekem is megvoltak a magam keresztjei: problémás házasság, serdülő lány iskolai gondjai, majd egy jó párkapcsolatban a társ súlyos betegsége, szintén ápoló lányommal együtt téve eleget teljes ellátásának. A hit segített át a sokszor kilátástalannak tűnő helyzeteken, s közben a kórházban láttam szomorú sorsokat és örvendetes gyógyulásokat.

Még egy kis időm van a nyugdíjig, addig feladatom a betegeket segíteni, de mind többször gondolok arra, hogy mit hoz majd számomra az új helyzet. Hivatásom gyakorlására akkor már otthon lesz szükség. És talán marad időm arra is, hogy egy miniarborétumot csináljak a kertből, mert a fák szeretetére, az imádott kertészkedésre eddig nem nagyon futotta.”

Az urológiai ambulancia diszpécserének szavait lejegyezte: Mohay Gábor