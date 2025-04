Táncünnep huszadszor Győrben a tradíció és innováció jegyében - fotók

- Hisszük, hogy a tánc nem csak a színpadon születik, hanem mindenhol, ahol az emberek közösen mozdulnak, együtt gondolkodnak és alkotnak. Ez a fesztivál nem csak visszatekintés 20 évre, hanem új lendületet is ad a jövő felé - fűzte hozzá Velekei László.

Megújult gyermekprogramok a XX. Magyar Táncfesztiválon

Csepi Alexandra a fesztivál igazgatója elmondta, hogy az idei évad a Győri Balettnak különösen fontos volt a 45. jubileum miatt, aminek a szellemében készültek a 20. Magyar Táncfesztiválra. - A tradíció és az innováció jegyében fontos megtartani azokat az alapokat amik működtek. Így a Győri Nemzeti Színház nagyszínpadán és a Kisfaludy teremben a hazai vezető táncegyütteseket láthatja a közönség. Ami viszont más lesz, mint a megszokott, hogy nyitóelőadásként egy beavató táncszínházi előadást választottunk, melyet Szöllősi Krisztina koreografált a Győri Balett táncosainak, közreműködik a Győri Filharmonikus Zenekar, a szavakról pedig dr. Farkas Levente András gondoskodik. Az előadás címe és témája pedig A halál és a lányka - fejtette ki Csepi Alexandra. A fesztivál igazgatója kiemelte, hogy minden évben igyekeznek a táncfesztivál teréből kilépni. A győri zsinagógában mutatják be először a városban az Eli,Eli - Táncképek Szenes Hanna életéből című előadásukat.

Minden táncstílust kipróbálhatnak idén is az érdeklődők. Fotó: Molcsányi Máté

A Győri Balett az idei fesztiválra megújította a gyermekprogramjait is, kiemelt hangsúlyt kap a korai mozgásfejlesztés, melyen már 3 éves kortól részt vehetnek a gyerekek. Csepi Alexandrától azt is megtudtuk, hogy a profi táncosoknak öt napos workshopot tartanak, aminek alkalmain nemzetközi tanároktól tanulhatnak. Idén a logó is megújult, amit Szabó Linda a Széchenyi István Egyetem Design Campus mester szakos hallgatója készített el.