Zene mindenekfelett - Mutatjuk, milyen győri előadások várnak ránk a következő évadban

Még véget sem ért a 2024/25-ös évad a Győri Nemzeti Színházban, szombaton mutatják be az utolsó nagyszínpadi előadásukat a Fiatalság, bolondságot, melyben elhangzik a sokak által ismert: "Jajj de jó, a habos sütemény..." refrénű nóta. Közben a háttérben a teátrum munkatársai szorgosan dolgoztak azon, hogy elkészüljön az új évadterv, melyet most a nagyközönség is megismerhet. Zene mindenekfelett címmel mutatták be a kínálatot, mely zenés, vidám, de néhol keserédes előadásokat is tartogat a nagyérdeműnek.

Fotó: Krizsán Csaba

Az épület nem, de a repertoár megújul

Kósa Roland Győr alpolgármestere megjegyezte, hogy színházba járni érték és az ikonikus teátrum előtti tér, valamint az intézmény épületének felújítása még várat magára, de repertoárjában megújul a nemzeti társulat. - Tizenhét új előadás vár a 2025/26-os évadban a nézőkre, ezzel együtt pedig 30 színes, minden korosztályt megszólító előadásokat játszanak majd. Közel 400 fő dolgozik a Győri Nemzeti Színházban, akiknek köszönjük az értékes munkát, hamarosan közös fenntartású megállapodást is kötünk az intézménnyel - jelentette be.