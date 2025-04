Hamarosan premier - Az első emberpárról készül táncelőadás a Győri Balettnél

Mire vágyik valójában az ember? Nehéz a válasz, hiszen egy tökéletesre teremtett világból a kiutat, a kiűzetés után az Édenbe vezető visszautat keresi folyton folyvást. Az Éva és Ádám című est ezzel az univerzális kérdéssel foglalkozik. Két fiatal koreográfus a Győri Balett táncosaival keresi a választ a mozgás nyelvén és a művészi megjelenítésén keresztül.

Győri Balett új premierre készül - Májusban Budapesten és Győrben is bemutatják az Éva és Ádám estjüket. Fotó: Csapó Balázs

Éva és Ádám a koreográfusok nyelvén

Az est első felvonásában az Éva című előadásrészletet láthatja majd a közönség, amelyet Szöllősi Krisztina koreografál. Mint mondja, a nézőkre bízza, kiből milyen érzéseket vált majd ki az előadás, hiszen biztosan lesznek olyanok, akik pozitívan értékelik, de olyan is akik a negatív oldalát ragadják meg a darab mondanivalójának. - Az Éva a jól ismert bibliai történet újraértelmezése a saját szemszögemből. Az emberi közösség kutatását boncolgatja, míg a bűn szimbóluma, az alma, nem feltétlenül fog rosszat jelképezni a táncelőadásban, hanem egyfajta kapuként jelenik meg a lehetséges új felé - tudtuk meg Krisztinától, akinek nem ez az első darabja, amit a Győri Balettnek koreografál. Tavaly mutatták be ugyanis a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy termében az Abigél című előadást. Emellett még a teátrum egyes előadásaiban is részt vesz, koreografál például a szombaton debütáló Fiatalság, bolondság című operettben.

Szöllősi Krisztinát hamar befogadta a Győri Balett. Nem ez lesz az első közös alkotásuk. Fotó: Csapó Balázs

Kisfaludy után irány a nagyszínpad

- Hatalmas öröm, hogy bizalmat kaptam ismét. Mondhatni most is debütálok, hiszen ez lesz az első nagyszínpadi előadásom Győrben, ráadásul Budapesten is bemutatjuk - tette hozzá. Mint mondja örül a hatalmas térnek, sőt úgy érzi még szabadabban alkothat, hiszen nincsen korlátok közé szorítva. Szöllősi Krisztina bevallotta, hogy tavaly még tartott attól, hogyan fog koreográfusként helyt állni egy olyan társulatban, ahol szinte vele egyidősek a tagok, de mára pozitívan éli meg a közös munkát. - Könnyű dolgom volt, hiszen rendkívül színes repertoárral dolgozik a Győri Balett, a táncosok pedig könnyen és gyorsan alkalmazkodnak minden koreográfushoz.