A Kovács Margit Üvegműhely alapvető célja az üvegműves szakma alapjainak megismertetése, az alkotói gondolkodás kialakítása, a kreativitás és a művészi kifejezőképesség fejlesztése. A három éves képzésben kezdetben üvegfestést és ólmozott üvegablak készítést oktattak. 2005-ben az oktatás átalakult, létrejött az üvegműves szak mostani formája a négy plusz egy éves képzéssel. Hefter László nyugdíjba vonulásától Farkas Vajk üvegművész vette át és viszi tovább a műhely szellemiségét.

30 éves a Kovács Margit Üvegműhely. A diákok az üveg megmunkálását tanulják.

Fotó: Csapó Balázs

Farkas Vajk üvegművész 2006 óta oktat az iskolában, ahol az első üvegfestő és ólmozott üvegablak készítő évfolyamban végzett 1997-ben. Tanult a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem üveg szakán és egy finnországi művészeti egyetemen is. Élete és munkája összefonódott az üvegművészettel, az oktatással.

Farkas Vajk és Fehér Hajnalka üvegművész tanár az üveg megmunkálásának sokféleségét tanítja.

Fotó: Csapó Balázs

Hogy választ egy 14 éves gyerek egy üvegműves szakmát? – merül fel a kérdés.

– Az idő nagyon felgyorsult azóta, amióta én választottam ezt a szakot. Én véletlenül kerültem ide és szerettem meg, azóta is benne vagyok. Lehet, hogy egy 13-14 éves gyerek még nem tudja pontosan, mi szeretne lenni, de ha valaki művészettel, tervezéssel szeretne foglalkozni, akkor az üveg szak remek alapot tud nyújtani minden olyan társ szakmához, amihez kreatív gondolkodás kell, mert az itt megvan – felelt a kérdésre Farkas Vajk.

Mit tanulnak a diákok, hova jutnak el az üveg megmunkálásával?

– Már a 9. osztályban elkezdik tanulni a tervezési alapokat és az évek során fokozatosan felépítve egy jól átgondolt tanmenet alapján szinte az összes üvegalakítást megtanulják. Az első négy évben felkészítik a diákokat a közismereti tantárgyakból az értettségire is, az 5. évben csak szakmát tanulnak – árulta el Fehér Hajnalka üvegművész, tanár, aki azt is elárulta, hogy a diákok tanulmányaik során az üveg hideg és meleg megmunkálásával egyaránt megismerkednek. A gyakorlatban sajátíthatják el többek között a síküvegvágást, a rogyasztást, a hajlítást, formába öntést és a csiszolást is. S hogy mire használhatják a diákok a tudást? Mindenki megcsodálhatta már a templomok ólomüveg ablakait, ezek most is kézzel készülnek. Az építészet területén sokféle alkotással lehet díszíteni az épületeket, ehhez már csak megrendelői igény kellene. A diákok tervezésben, kivitelezésben egyaránt jártasságra tesznek szert. A magyar üvegipar romokban hever, de igenis meg kell őrizni a kézműves műhelyekben a tárgyalkotást. A diákok kis szériás, egyedi kézműves alkotások készítésére készülnek.